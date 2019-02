Veronica Peparini compleanno: arriva il messaggio di Andreas, ma delude

Veronica Peparini fa il compleanno e arrivano anche gli auguri di Andreas Muller

Sono davvero tanti i messaggi di auguri ricevuti da Veronica Peparini oggi. La maestra di danza della Scuola di Amici di Maria De Filippi oggi fa il compleanno e felice ricondivide tutte le Stories che su Instagram i suoi amici le hanno dedicato. Ed ecco che tra i messaggi di auguri non poteva mancare quello di Andreas Muller. Il ballerino ha pubblicato un video che lo ritrae in compagnia di Veronica. Un filmato che dura solo qualche secondo, ma che dimostra quanta complicità ci sia tra loro. Un bacio da parte di Andreas e un saluto veloce da parte della Peparini. Un video molto semplice, che però non può non attirare l’attenzione dei loro fan. Sono tanti i telespettatori che sperano di vederli presto confermare il gossip sulla loro presunta storia d’amore. Ma ecco che gli auguri scritti da Andreas sembrano aver deluso non poco i fan. Il pubblico sperava di poter leggere qualcosa di più romantico.

Andreas Muller fa gli auguri a Veronica Peparini e delude il pubblico

“Buon compleanno a te!” ha scritto Andreas sotto il video che lo ritrae felice con Veronica. La didascalia, accompagnata da un cuore, non può non attirare l’attenzione dei fan. A detta del pubblico, il ballerino avrebbe potuto condividere un messaggio più intenso, oppure prendere il compleanno della Peparini come l’occasione perfetta per confermare la presunta relazione. Da parte di entrambi, ricordiamo, non ci sono mai state né smentite e né conferme. Eppure, nonostante ciò, sono tanti i dettagli che farebbero pensare che tra loro sia nata una storia d’amore. All’interno del talent, quando Andreas partecipava come allievo, i due hanno subito mostrato di essere molto uniti. Ora il messaggio di auguri scritto dal Muller per Veronica sembra non soddisfare i fan. Infatti, i telespettatori si aspettavano di leggere parole più importanti.

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno insieme? Il gossip continua

Da ormai tanto tempo si parla della presunta relazione tra Andreas e Veronica. Nel corso di una sua intervista, il ballerino preferì non toccare questo tasto. Il fatto che lui non abbia neppure smentito, ha rassicurato molto il pubblico che il segue. Ora, però, sembra proprio che i telespettatori avrebbero preferito leggere un messaggio di auguri più importante per Veronica. La maestra intanto ha prontamente risposto al messaggio, commentando con un bel cuore rosso.