Veronica Peparini sorprende: cambio look, capelli rosa. Fan colpiti

Veronica Peparini dà un ‘taglio’ sorprende al proprio look: capelli tinti di rosa, i fan colpiti

Veronica Peparini è in vena di cambiamento. E che cambiamento. La nota coreografa ha infatti trasformato il suo look: non più bionda di capelli, bensì una tinta color rosa. Si, esatto, o dicendola in stile british, ha optato per il color pink. Così l’insegnate di Amici di Maria De Filippi non ha tardato a mostrarsi sulla piazza social di Instagram con il radicale mutamento. E i suoi numerosi fan come avranno giudicato la scelta? In maniera entusiasta, stando a quanto hanno scritto sotto al post. Per Veronica infatti c’è stata una cascata di complimenti, segno che il nuovo taglio ‘azzardato’ è assai piaciuto.

La coreografa convince i fan: “Bella da star male”

La Peparini, occhi rivolti in camera, tinta nuova color rosa e un sintetico commento: “Pink”. Questo il post Instagram della coreografa. Fulminei i commenti dei follower, assai entusiasti del cambio di look: “Bella”, “Stupenda”, “Woow”, “Troppo fashion”, “Se bella da star male”, “Mamma mia”, seguiti da molti altri scoscianti apprezzamenti. Qualcuno ha trovato addirittura una somiglianza con Ambra Angiolini. Fatto sta che la coreografa ha fatto colpo. Intanto, cambio look a parte, continuano a tenere banco le voci che la vedrebbero ‘pericolosamente’ vicina al ballerino Andreas Muller. Il gossip, infatti, racconta che…

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno insieme? Paparazzati

Racconta che Andreas e Veronica, qualche giorno fa, sono stati beccati insieme, prima impegnati a fare shopping, poi mentre erano a cena a Pescara. Lo spiffero narra che “Erano da soli, sembravano una coppia. Quando ci siamo avvicinate per chiedere una foto lei è scappata e Andreas mi ha preso il cellulare, e credo che abbia fatto un selfie mosso di proposito”. Ma non è finita qui, poiché un altro spiffero ha sussurrato che i due sono stati avvistati ‘teneramente’ anche a Putignano, in Puglia. Insomma le voci su un possibile flirt sono più vive che mai. Peccato che manchino le conferme dei diretti interessati. Tempo al tempo e arriveranno tutte le risposte.