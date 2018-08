Veronica Peparini e Andreas Muller, beccati insieme: il racconto

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno insieme? Paparazzati

Il ballerino Andreas Muller e l’insegnante di Amici e coreografa Veronica Peparini si sono incontrati proprio all’interno della scuola di Maria De Filippi. La Peparini ha sempre sostenuto il suo pupillo all’interno del talent show. Anche dopo la vittoria di Andreas ad Amici i due non hanno smesso di vedersi. Il popolo del web parla di un possibile flirt tra i due e, dunque, di una possibile storia d’amore. Sarà così veramente? Intanto, dopo essere stati beccati insieme mentre facevano shopping, arriva una nuova segnalazione. Una follower di Very Inutil People ha infatti fotografato la Peparini e il ballerino insieme mentre erano a cena a Pescara.

Andreas Muller e Veronica Peparini: fotografati insieme, il racconto della serata

“Erano da soli, sembravano una coppia. Quando ci siamo avvicinate per chiedere una foto Veronica è scappata e Andreas mi ha preso il cellulare, e credo che abbia fatto un selfie mosso di proposito” ha raccontato la seguace di Very Inutil People che ha scattato le foto esclusive della serata tra Veronica Peparini e il ballerino Andreas Muller. Una nuova segnalazione che potrebbe portare a far pensare, ancora una volta, che tra i due ci sia del tenero è quella di Vip in Vippanza. In questo caso la Peparini e Andreas si trovavano in Puglia, a Putignano per la precisione. Gli atteggiamenti fra i due sembravano essere piuttosto intimi da quanto raccontato sul web.

Veronica Peparini e Andreas Muller: tra i due c’è del tenero?

In molti pensavano che la maestra Veronica Peparini avesse un debole per Andreas Muller già quando il ballerino era solo un concorrente di Amici di Maria De Filippi. Adesso, però, gli ultimi racconti che vedono protagonisti proprio i due appassionati di danza sembrano confermare le parole del popolo del web. Intanto, sui social network, ci si scatena. Se da una parte c’è chi vorrebbe vedere la Peparini e Muller insieme, dall’altra c’è chi non condivide la possibile relazione tra i due.