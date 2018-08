Andreas Muller e Veronica Peparini: è scoppiato l’amore?

Che il legame tra Andreas Muller e Veronica Peparini sia stato sempre forte nessuno lo mette in dubbio. Il ballerino ha partecipato alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivando ad un passo dalla finale. Peccato però per l’infortunio che l’ha fatto uscire dalla scuola prima della fase conclusiva. Al suo fianco sempre la maestra che l’ha sostenuto lungo tutto il suo percorso e l’ha difeso dalle critiche, soprattutto quelle del suo collega Garrison. E lo stesso ha fatto l’anno successivo, quando il danzatore si è presentato ancora una volta ai Casting, ha passato un altro anno all’interno del programma e poi è riuscito ad uscirne vincitore. E se fosse scoppiato l’amore?

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme?

Già nel corso di Amici c’era chi ipotizzava una storia d’amore tra i due. O almeno un debole da parte della Peparini. Da qualche settimana invece sui social network non si fa che parlare di una vera e propria relazione. Negli ultimi tempi Veronica e Andreas sono stati beccati insieme durante diversi eventi tra cui uno stage a Castellaneta e lo spettacolo Romeo e Giulietta di Giuliano Peparini. Non solo. C’è anche chi li ha sorpresi insieme a via del Corso a Roma, intenti a fare shopping. Solo una bella amicizia? In realtà ormai sul web è partita la ship e i fan di entrambi non pensano ad altro.

Andreas Muller e Veronica Peparini: la polemica

In realtà Veronica Peparini dovrebbe essere ancora sposata con Fabrizio Prolli, insegnante ed assistente di ballo. Proprio con lui ha avuto due figli: Daniele ed Olivia, anche loro – ovviamente – provetti ballerini. Già qualche tempo fa è scoppiato un vero e proprio caso in merito ad una Storia di Andreas con la lettera V tatuata sul petto. Storia a cui ha risposto proprio Prolli con una simile mettendo un emoji con il dito medio al posto della V. Una casualità?