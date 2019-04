Veronica Maya pronta a tornare in Rai? Al timone di un noto programma

Veronica Maya, dopo il matrimonio con il marito, torna in Rai? L’indiscrezione

Un periodo d’oro per Veronica Maya. La conduttrice è ora volto noto come opinionista in alcuni programmi di Mediaset, la vediamo spesso e volentieri a Live-Non è la d’Urso. Il settimanale Oggi però ci mette a conoscenza di un risvolto positivo e una svolta per la vita professionale della Maya. Dopo il terzo matrimonio con il marito Marco (in questo caso si terrà la cerimonia religiosa), la Maya potrebbe tornare in Rai al timone di un noto programma. Questo lo scoop che impazza sul web nelle ultime ore. Un pieno di soddisfazioni per la conduttrice e non solo sul versante privato e famigliare, anche il lato lavorativo sta prendendo il verso giusto ed è attesissima per il suo ritorno in Rai. Le indiscrezioni sembrano parlare chiaro e Veronica Maya si sta preparando a condurre una notissima trasmissione nella prossima estate. Attendiamo, allora, solo la conferma ufficiale da parte della Rai e della diretta interessata.

Veronica Maya, nuovo programma in Rai dopo il matrimonio?

Era il 2015 quando Veronica Maya confermò il suo addio in Rai, decidendo di volare a Tirana per una nuova avventura quella di Agon Channel. Era stata proprio lei a confessarlo su Twitter dove, allora, mise i suoi fan al corrente della nuova vita professionale. Tante le trasmissioni che la conduttrice ha condotto in Rai ed ha anche partecipato ad una vecchia edizione di Tale e Quale Show. Dopo l’esperienza all’estero, i matrimonio e la nascita dei tre figli, Veronica Maya è pronta a tornare più forte che mai alla conduzione di una trasmissione. Oggi rivela che il noto programma andrà in onda in estate ma non sappiamo altro.

Veronica Maya: la sua splendida famiglia

Veronica Maya è a quota tre matrimoni, ma sempre con lo stesso uomo. Nonostante alle spalle abbia già un matrimonio, annullato dalla Sacra Rota, la conduttrice è pronta a dire di nuovo sì al suo Marco, padre dei tre figli. Dopo le nozze all’Isola di Saona e quelle al comune di Napoli, ora è la volta della cerimonia religiosa di cui la Maya ha raccontato i dettagli (riportati proprio qui).