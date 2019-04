Veronica Maya: dopo il matrimonio, il quarto figlio? La conduttrice risponde

Veronica Maya ha da poco annunciato il terzo matrimonio con il marito Marco. L’ufficialità sui social

Veronica Maya ha da poco annunciato il terzo matrimonio con il marito Marco. Sui social infatti aveva ufficializzato il tutto e dopo le nozze ai Caraibi e poi quelle al Comune di Napoli, ora arriverà la cerimonia religiosa in chiesa. Due matrimoni davvero bellissimi quelli della Maya, il primo nella splendida location dell’Isola di Saona, il wedding planner era l’amico Enzo Miccio, e poi quello nella città partenopea. Lei e il marito Marco sono insieme da dieci anni ed hanno tre figli, Riccardo Filippo (nato nel 2012), Tancredi Francesco (nato nel 2013) ed infine l’ultima arrivata in casa, Katia Eleonora nata nel 2016. La famiglia di Veronica Maya è bellissima, e insieme a Marco ha realizzato il suo sogno. La Maya infatti ha alle spalle già un matrimonio, annullato però dalla Sacra Rota.

Tutti i dettagli del terzo matrimonio di Veronica Maya

“Ora è ufficiale“, ha scritto pochi giorni fa Veronica Maya sul suo profilo Instagram, annunciando al web e ai suoi followers la decisione di sposarsi per la terza volta con Marco. La grande festa avrà luogo il prossimo 24 aprile, come annuncia l’hashtag utilizzato. “Ci piacerebbe che aprissero il corteo nuziale“, ha detto riferendosi ai figli, “ma sono bambini, chissà cosa faranno al momento“. Anche questa volta, ad organizzare le nozze sarà l’amico Enzo Miccio: “Sua è l’idea del party in stile anni Trenta che seguirà il “sì” delle 8 di sera. Sarà servito il cocktail del proibizionismo… tutto in tema“, e l’abito? “Enzo me ne ha proposti due: uno a sirena, l’altro in stile col party“, ha svelato Veronica aggiungendo qualche dettaglio ai più curiosi.

Veronica Maya in arrivo il quarto figlio? La conduttrice ci spera

Abbiamo già visto che Veronica Maya ha tre splendidi bambini, nati proprio dall’unione con il marito Marco. La conduttrice (che oggi ha anche una sua società di eventi) non smette di sperare in una nuova gravidanza. Così ha raccontato al settimanale Oggi: “Entrambi avevamo come obiettivo la famiglia“, ha esordito parlando del primo incontro con il marito: “E anche se sul quarto figlio non nutro speranze, tanto che in casa è arrivato un Golden di nome Leone, io continuo a immaginarmi come la mamma di quattro creature. Strano…“, ha infine concluso la Maya.