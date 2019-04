Veronica Maya si sposa per la terza volta: curiosità matrimonio e festa

Matrimonio Veronica Maya: al suo terzo “sì, lo voglio” con lo stesso uomo

Non c’è due senza tre! Veronica Maya ha deciso di sposarsi per la terza volta con… lo stesso uomo! Convolerà a nozze, il 24 aprile 2019 alle ore 20.00, con Marco Moraci, chirurgo estetico e padre dei suoi tre figli: Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora. L’amore fra i due è talmente forte che, di comune accordo (ovviamente), hanno deciso di realizzare un altro matrimonio da favola. E anche i loro figli saranno i protagonisti di questo magico evento. Al settimanale Gente, la conduttrice ha dato delle curiosità sulle nozze e ha rivelato il nome del wedding planner (è molto famoso: lo conoscerete di certo!).

Veronica Maya si (ri)sposa con Marco Moraci: la confessione

“E al tre mi fermo – ah confessato Veronica Maya a Gente –. Mi sposo per la terza volta con lo stesso uomo, ma non per capriccio o stravaganza, o per attirare l’attenzione. Il motivo è che io e Marco siamo talmente innamorati che dirci ‘Sì, ti amerò per sempre’ non ci basta”. Veronica Maya (è di poche ore la notizia del suo possibile ritorno alla Rai) si sposerà a Piano di Sorrento e tutti gli invitati vestiranno in stile anni ’30: “Le mie ragioni affondano in questa terra magnifica. Avevo voglia di condividere questo momento così importante con i luoghi e le persone che nella mia vita hanno un valore. Ho proposto a Marco di organizzare qui cerimonia e wedding party”.

Luogo matrimonio Veronica Maya

La conduttrice ha un legame speciale con la sua città, come ha spiegato lei stessa alle pagine del noto settimanale: “Il borgo dove i miei genitori hanno avuto un ristorante per 20 anni sarà vestito a festa e trasformato come per una di quelle sagre di paese che mettono allegria”.

Curiosità nozze Veronica Maya: ecco come si svolgeranno

Sarà una vera principessa nel giorno delle sue nozze. Tutto è curato nei minimi dettagli, anche il suo arrivo nella chiesa di Piano di Sorrento: “Io arriverò dal mare e raggiungerò la chiesetta, minuscola ma splendida. Saremo un’ottantina e per tutta la durata della funzione staremo vicini vicini”.

Il famoso wedding planner di Veronica Maya

Enzo Miccio curerà il look di Veronica Maya: “Un amico carissimo e prezioso in queste occasioni. Io mi fido ciecamente del suo gusto e dei suoi consigli”. Un’ultima curiosità: alla fine delle nozze, dovrà tagliare una torta di ben sette piani!