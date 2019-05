Veronica Maya pronta per il quarto figlio: l’annuncio a Domenica Live

Veronica Maya dopo il matrimonio pronta ad allargare la famiglia: l’annuncio a Domenica Live

Veronica Maya e la sua bellissima famiglia sono stati ospiti oggi di Barbara d’Urso. A Domenica Live sono state mostrate in esclusiva le immagini del suo matrimonio (celebrato per la terza volta davanti amici e parenti ma per la prima volta in Chiesa). La showgirl ha confessato in diretta di essere molto felice. Lei e il marito si sentono innamorati come il primo giorno, per questo motivo hanno voluto festeggiare per l’ennesima volta la loro unione. Le cose vanno così bene tra loro che Veronica sogna addirittura di allargare la famiglia. Un quarto figlio? Non dispiacerebbe affatto alla Maya.

Veronica Maya a Domenica Live confessa: “Io il quarto figlio lo farei”

Veronica Maya, nel rispondere alla domanda diretta di Barbara d’Urso, a Domenica Live ha confessato di essere pronta ad accogliere nella propria vita un altro bebè. “Io il quarto lo farei. Mi vedo mamma di quattro figli, come se nella mia vita so che ne avrò quattro”, ha dichiarato la showgirl. Il suo, dunque, più che un desiderio è un obiettivo. Non sta solo pensando alla cosa ma sembra esserne convinta al cento per cento. D’altronde, visto quanto sono belli i suoi tre figli, riesce facile capire perché Veronica voglia metterne al mondo un quarto.

Veronica Maya sposa Marco per la terza volta: a Domenica Live la replica alle critiche

Oggi a Domenica Live Veronica Maya ha voluto rispondere anche a tutte quelle persone che in questi giorni l’hanno criticata sui social. Lei e il marito non si sono sposati per la terza volta solo per far parlare di loro in televisione ma, come hanno spiegato entrambi alla d’Urso, lo hanno fatto perché convinti e desiderosi di voler rinnovare di nuovo le loro promesse d’amore.