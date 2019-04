Veronica Maya e Marco Moraci si sono sposati per la terza volta

Terzo matrimonio per Veronica Maya e il marito Marco Moraci

Veronica Maya ha detto di nuovo sì al marito Marco Moraci. La conduttrice ha risposato per la terza volta il noto chirurgo plastico. E questa volta in Chiesa: un momento importante per la presentatrice, che è molto credente. Dopo aver ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota del precedente matrimonio con Aldo Bergamaschi, cantante e showman ex corteggiatore di Uomini e Donne, Veronica ha potuto finalmente risposare l’uomo della sua vita davanti a Dio. Che aveva già sposato ai Caraibi nel 2017 e successivamente con rito civile a Napoli. La cerimonia si è svolta a Sorrento e l’evento è stato curato dal famoso wedding planner Enzo Miccio. La sposa ha optato per un doppio outfit: durante la celebrazione religiosa ha sfoggiato un lungo abito bianco con piume sulle spalle mentre per il ricevimento ha indossato un abitino più corto con luccichii color cipria.

Veronica Maya ha avuto tre figli da Marco Moraci

Presenti al matrimonio, nelle vesti speciali di paggetti e damigella, i tre figli di Veronica Maya e Marco Moraci: Tancredi, Riccardo e Katia. Il matrimonio si è svolto nella Chiesa di Santa Maria Delle Grazie a Marina di Cassano, una frazione di Piano di Sorrento, paese dove Veronica ha vissuto gli anni dell’adolescenza. “Ho deciso di farlo qui perché le mie radici affondano in questa terra magnifica. Avevo voglia di condividere questo momento così importante con i luoghi e le persone che nella mia vita hanno un valore” ha dichiarato l’opinionista di Barbara d’Urso. Per l’occasione il borgo è stato vestito a festa con luminarie, fiori, candele e tanta musica jazz. Non è passata inosservata la torta nuziale a sette piani: Pan di Spagna, fragoline di bosco, crema chantilly e glassa di pasta di mandorle.

La storia d’amore tra Veronica Maya e Marco Moraci

Veronica Maya e Marco Moraci stanno insieme da quasi dieci anni. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine tanto che hanno subito deciso di mettere su famiglia. Tanti auguri!