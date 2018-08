Veronica Maya: dopo 3 gravidanze fisico al top con pasta e laserterapia

Il fisico di Veronica Maya: il segreto di bellezza della conduttrice

Tre figli avuti nell’arco di cinque anni e un fisico tonico e asciutto: a 41 anni Veronica Maya è più bella che mai. Come si mantiene in forma la conduttrice Rai, attualmente al timone di Quelle brave ragazze con Arianna Ciampoli, Valeria Graci e LaMario? La presentatrice segue una corretta alimentazione, alla cui base c’è la pasta. E sì, Veronica può rinunciare a tutto tranne a un buon piatto di pasta, come rivelato in una recente intervista al settimanale Nuovo. “Mangio la pasta almeno una volta al giorno, perché il mio fisico ne ha bisogno dati i miei ritmi e non rinuncio nemmeno al vino o alla birra”, ha confidato la Maya. Al contrario, quest’anno, ha fatto a meno della palestra, a causa dei suoi impegni famigliari e professionali. “Non faccio un’ora di sport da dicembre, pur avendo pagato un abbonamento annuale in palestra. Mi auguro di ricominciare al più presto. Ho però la fortuna di avere un metabolismo veloce, dovuto forse ai miei venti anni di danza e anche ai miei geni”, ha chiarito l’ex concorrente di Tale e quale show.

La laserterapia di Veronica Maya: la conduttrice svela tutto

Non solo geni, danza e buona alimentazione, Veronica Maya ha ammesso di aver fatto pure un po’ di laserterapia nell’ultimo periodo. “Ho fatto varie sedute di laserterapia allo studio di Marco a Napoli”, ha sottolineato l’ex ballerina. Lo studio è quello del marito, di professione chirurgo plastico. Il medico opera in Campania e a Roma ma è attivo anche nel Regno Unito, più precisamente a Londra. Ma che cos’è la laserterapia e a cosa serve?

Che cos’è la laserterapia e a cosa serve

La laserterapia è un trattamento non invasivo che aiuta a combattere i fastidiosi inestetismi della cellulite. Aiuta a scolpire fianchi e addome utilizzando l’energia della luce laser.