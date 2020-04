Veronica Maya: il Coronavirus ha fermato il suo nuovo programma tv

Veronica Maya pronta a tornare in tv con un programma inedito: la confessione

Il Coronavirus ha rovinato il ritorno in tv da protagonista di Veronica Maya. La conduttrice stava lavorando al suo nuovo progetto televisivo quando tutto è saltato a causa dell’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’Italia. È stata la stessa 42enne a rivelarlo in un’intervista concessa al settimanale Vero. Dopo aver fatto l’opinionista a Live-Non è la d’Urso la Maya è pronta a ritornare nelle vesti di conduttrice su una rete nazionale dalla quale manca dal 2018, quando ha condotto per l’ultima volta in estate Quelle brave ragazze su Rai Uno. Veronica ripartirà con un programma inedito, dalle tematiche sociali, che dovrebbe andare in onda sui canali Rai. Al momento, però, tutto è stato bloccato.

Veronica Maya ferma ma non ha fretta per il futuro

“Stavo preparando un programma con tematiche di natura sociale, peraltro straordinariamente attuale per i tempi che viviamo e per quelli che ci aspettano. Una trasmissione per Rai 2. Ovviamente ci siamo dovuti fermare. Sono fiduciosa, però, che questo progetto, una volta che la situazione generale ce lo consentirà, possa vedere la luce”, ha confidato Veronica Maya. “Ma non ho fretta. Non potrei mai pensare di andare a lavorare e magari poi per precauzione non tornare a casa, o non poter abbracciare i miei figli alla sera”, ha aggiunto.

Come sta vivendo la quarantena Veronica Maya

Quando è scoppiata l’emergenza Covid-19 Veronica Maya si trovava in vacanza a Roccaraso con i figli Riccardo, Tancredi e Katia. È rimasta lì due settimane prima di rientrare a Napoli e riabbracciare il marito Marco, noto chirurgo plastico. “In questi giorni abbiamo riscoperto le piccole cose e i bambini sono felici di avere mamma e papà sempre con loro“, ha assicurato la showgirl.