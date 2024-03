Veronica Gentili si apre sull’amore e svela il suo sogno di maternità

Veronica Gentili, reduce dalla nuova esperienza come conduttrice delle Iene, si è raccontata a Verissimo. Ha parlato della sua esperienza nella trasmissione, ma anche della sua infanzia e del rapporto con i genitori. Pur essendo molto riservata, Silvia Toffanin è riuscita a farla parlare dell’amore: del suo compagno Massimo Galimberti.

Veronica ha rivelato di essere molto riservata e che ha sempre cercato di evitare il gossip. Nonostante ciò, sa che facendo parte di questo mondo non può fuggirne totalmente. Ha confessato che vive con il compagno da 10 anni e in ballo ci sono progetti importanti. Ha infatti espresso il suo sogno di diventare mamma.

“Ho un fidanzato che sa stare al mondo, non è geloso. Sono 10 anni che stiamo insieme. Noi conviviamo da tanti anni, ma il matrimonio non è mai stata una cosa a cui abbiamo mai pensato, su tutto il resto abbiamo progetti. Non sono mai stata una leggera, non ho mai pensato in maniera leggera a diventare mamma, sono stata presa a risolvere me ma invece ora mi sento più libera per avere un altro ruolo, quello da mamma“.