Veronica Gentili: ma quale Travaglio, ecco chi è il suo compagno

Poche settimane fa Veronica Gentili era finita al centro del gossip dopo essere stata beccata in una situazione “compromettente” insieme al direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. I due, amici da anni, dopo una cena in compagnia, si sono salutati con un bacio a stampo. A immortalare il momento era stato il settimanale Diva e Donna, pubblicando la spinosa foto. La situazione aveva attirato l’attenzione di molti, dato che il giornalista è sposato da da oltre 30 anni con Isabella, con la quale condivide anche due figli. Ad ogni modo, non era chiaro se si trattasse di un gesto tra amici o se ci fosse realmente un flirt in corso tra i due. Ebbene, in realtà, non c’è nessuna storia tra i giornalisti: al fianco di Veronica Gentili c’è un altro uomo.

Veronica Gentili: ecco chi è il suo compagno

Il settimanale Chi ha immortalato la conduttrice di Controcorrente insieme ad un certo Massimo Galimberti, 50 anni. Si tratta di un professore universitario, che al momento insegna prodotto audiovisivo contemporaneo e dell’organizzazione dei processi cultural all’università Roma Tre. Inoltre, l’uomo è anche consulente editoriale, supervisore artistico per progetti cinematografici e televisivi. I due sono stati fotografati a San Felice Circeo, in provincia di Latina, mentre si godevano una giornata al mare.

In vista della nuova stagione televisiva al timone de Le Iene, la giornalista ha voluto prendersi dei giorni di relax insieme a quello che sembra essere a tutti gli effetti il compagno. Nelle fotografie pubblicate dal settimanale, infatti, i due si scambiano baci, effusioni pubbliche e Massimo scatta anche delle foto alla conduttrice. Inoltre la Gentili, 41 anni, aveva dichiarato più volte in passato di avere una storia da anni con un uomo di nome Massimo, senza mai andare mai nei dettagli.

In questi anni, la coppia era stata molto attenta alla privacy, evitando di essere immortalati insieme. Questo, almeno fino ad oggi, quando per la prima volta è stata rivelata l’identità del misterioso uomo a cui è legata la nuova conduttrice de “Le Iene”. Insomma, dunque, il rebus pare essere stato risolto: Veronica Gentili e Marco Travaglio sono solo amici e il cuore della giornalista batte per il compagno Massimo Galimberti.