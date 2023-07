Veronica Gentili e Travaglio dolcissimi (ma lui è sposato)

Il gossip si fa roventissimo anche nel mondo del giornalismo. Diva e Donna ha scodellato una paparazzata in cui è stato immortalato un bacio tra Marco Travaglio (58 anni), direttore de Il Fatto Quotidiano, e Veronica Gentili (41), conduttrice di Controcorrente (Rete Quattro) nonché prossimo volto de Le Iene al posto di Belen Rodriguez. Nello scatto lei gli cinge il collo con un braccio e lo bacia a occhi chiusi. L’effusione è stata carpita al termine di una cena a Roma in compagnia e risale a qualche sera fa.

Al termine della serata con amici, Travaglio e Gentili si sono salutati con un bacio. I due si conoscono da tempo visto che la giornalista ha iniziato a scrivere proprio sette anni fa per Il Fatto Quotidiano, mettendo in stand by la carriera da attrice (a 17 anni ha debuttato diretta da Gabriele Muccino) per dedicarsi al giornalismo.

La foto è alquanto ‘spinosa’ perché, da quanto si sa, Travaglio è sposato con Isabella con la quale condivide la vita da oltre 30 anni (la coppia ha avuto anche due figli). Da sottolineare che il giornalista è da sempre riservatissimo sulla sua vita privata e non si sa con certezza se il suo matrimonio sia ancora in piedi.

Dall’altro lato lo scatto di Diva e Donna potrebbe non essere decifrato in modo non compromettente. Si potrebbe essere innanzi a un gesto assai affettuoso tra due amici (certo è che l’immagine sembra proprio immortalare un bacio sulla bocca).

Veronica Gentili, la scalata in Mediaset

Veronica Gentili è figlia dell’avvocato Giuseppe Gentili e dalla gallerista Netta Vespignani. Si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006 ed ha debuttato come attrice al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti con “Otello” di William Shakespeare. Nel 1999 ha esordito al cinema in “Come te nessuno mai” di Gabriele Muccino.

Nel frattempo ha coltivato la passione per il giornalismo. E tra il set e la stampa ha deciso di prediligere quest’ultima via. La sua prima collaborazione è datata al 2016, anno in cui incontra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Si è poi imposta in tv: prima come ospite La 7 a “Piazza pulita”, poi a “Coffee Break” e a “L’aria che tira”. Su Mediaset, invece, eccola a “Dalla vostra parte”. Infine è passata alla conduzione di “Stasera Italia” e dal 2021 di “Controcorrente” e “Buoni o cattivi” su Italia 1. Ora le “Iene”.