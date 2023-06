Le Iene, via Belen? Spunta il nome della sostituta: chi è, retroscena

Belen Rodriguez fuori da Le Iene? Si è conclusa solamente una settimana fa l’ultima edizione del programma di Italia 1, ma già si cominciano ad avere notizie su quello che potrebbe accadere alla trasmissione a partire dal prossimo autunno. Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, Veronica Gentili potrebbe essere la nuova aggiunta alla squadra de Le Iene nella prossima stagione televisiva. Sebbene nulla sia ancora ufficiale, l’idea sembra stia guadagnando terreno nei corridoi di Cologno Monzese.

Attualmente, la Gentili conduce il talk show “Controcorrente“, che va in onda nell’access prime time del weekend e nelle prime serate del mercoledì. Tuttavia, il programma non ha ottenuto grandi ascolti , soprattutto durante il prime time, con uno share che si è mantenuto al di sotto del 4%. A causa di ciò, il programma non tornerà in autunno. Per questo, la Gentili si trova costretta a cercare nuovi progetti lavorativi. Inizialmente si era ipotizzato che potesse lasciare Mediaset, ma sembra che un’altra opzione sia in gioco: un possibile passaggio spiazzante nello show di Davide Parenti, Le Iene.

Si tratterebbe di un ennesimo cambio a Le Iene, che nell’ultima stagione ha dovuto attraversare diversi cambiamenti, tra cui l’abbandono improvviso di Teo Mammucari a causa degli scontri avuti con il regista del programma, Davide Parenti. Negli ultimi mesi, lo show è stato poi guidato da Belen Rodriguez accompagnata da tre comici: Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Queste rimangono solamente voci, ma, nel caso si rivelassero vere, bisognerà capire se Veronica Gentili affiancherà solamente Belen o se finirà per sostituirla completamente, prendendo il suo post come conduttrice de Le Iene. A quel punto, la showgirl argentina sarà costretta a dire addio alla trasmissione che conduce da ormai due anni. Non resta che attendere per scoprire cosa succederà.

Veronica Gentili, vita e carriera

Veronica Gentili è una giornalista italiana nata a Roma il 9 luglio del 1982. Dopo essersi diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006, debutta a teatro come attrice, sceneggiatrice e regista con l’Otello di William Shakespeare. Dal 2006 al 2013 prende parte a numerosi progetti, tra cui film, fiction come Romanzo Criminale – La serie, Don Matteo e Le ombre rosse.

Dal 2013 inizia a lavorare come giornalista a Il Fatto Quotidiano per poi passare alla direzione della rubrica settimanale Facce di Casta. Nel frattempo, inizia ad apparire come opinionista in diversi programmi di attualità politica come L’aria che tira su La7 e Dalla vostra parte su Rete4. Nel 2018, diviene co-conduttrice per il programma Stasera Italia su Rete 4. Nel 2021 , le vengono affidati due programmi Buoni o cattivi su Italia 1 e Controcorrente su Rete 4.