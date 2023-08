Veronica Gentili lascia Controcorrente: 1000 puntate e addio fiume

Nonostante gli arrivi di Bianca Berlinguer e Myrta Merlino, a Mediaset è previsto un altro cambiamento. Durante la puntata di Controcorrente dell’11 agosto, infatti, Veronica Gentili ha annunciato il suo addio alla trasmissione, salutando il pubblico di Rete 4. La conduttrice approderà alla conduzione de Le Iene, subentrando a Belen Rodriguez.

Il lungo addio di Veronica Gentili a Rete 4 e a Controcorrente

In chiusura di puntata, Veronica Gentili ha salutato il suo pubblico in modo sintetico: “Questa per me è l’ultima puntata di Controcorrente ed è l’ultima puntata qui a Rete 4” ha spiegato. In seguito, uno sguardo al suo futuro prossimo: “Ci rivedremo altrove. Per ora vi ringrazio. Controcorrente proseguirà, poi ricomincerà Stasera Italia a settembre, ma io mi fermo qui“.

Sui social è arrivato un saluto molto più ampio e articolato di quello televisivo, attraverso un post che ha raccolto alcuni scatti degli ultimi anni di Veronica Gentili a Mediaset. Qui, la conduttrice ha fatto un bilancio di quella che è stata la sua esperienza professionale su Rete 4: “Ho cominciato a condurre Stasera Italia, che poi si è trasformato nel mio Controcorrente, cinque anni e mezzo fa. Ho condotto oltre 1000 puntate. 1000 puntate di me e di voi” ha scritto.

In seguito è arrivato il ringraziamento ad autori, squadra ed inviati, sempre al fianco della conduttrice in questa esperienza: “Ieri uno dei miei autori mi ha scritto ‘È come se avessimo fatto il liceo insieme’. Questo, esattamente questo sono stati questi mesi di studio forsennato, di ospiti, di parterre, di discussioni politiche nelle quali ognuno diceva la sua e litigavamo come matti, di notizie condivise, di governi che cadevano, di pandemie, di guerre, di sforzi condivisi per leggere il mondo e provare a raccontarlo“.

Poi ha continuato: “Vi siete presi cura di me e io ho lasciato fiduciosamente che lo faceste; mi sono presa cura di voi, nel modo migliore in cui ho potuto farlo. Adesso le nostre strade si separano, dopo il liceo bisogna prendere un altro indirizzo, ma sappiate che in tutto quello che viene dopo io vi porto con me, perché quella che sono lo sono diventata con voi“. Nei commenti del post, molti utenti hanno elogiato il lavoro svolto da Veronica a Rete 4.

I messaggi di auguri sotto il post: spiccano Nek e Dalla Chiesa

A spiccare sono state soprattutto le parole di Rita Dalla Chiesa e Nek, con entrambi che hanno voluto fare i migliori auguri alla conduttrice per il suo futuro professionale. “Grazie per essere stata esattamente come sei, senza giudicare mai, cercando di capire… come hai fatto con me ogni volta che mi hai ospitato in trasmissione” ha scritto Dalla Chiesa, per poi proseguire con il suo augurio: “Ti abbraccio forte, Veronica, rimani così’, qualunque altra strada prenderai. Dopo il liceo c’è l’università“. “E adesso? Come faremo!! Buon cammino Veronica” sono state invece le parole di Nek.

Ancora nessuna dichiarazione sulla sua nuova avventura a Le Iene, ma il suo approdo nel programma era stato annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset del 4 luglio. Veronica Gentili raccoglierà la pesante eredità di Belen Rodriguez, alla conduzione delle ultime due edizioni (prima al fianco di Teo Mammuccari e poi di Max Angioni).

Veronica Gentili e il gossip con Travaglio

Poche settimane fa, inoltre, Veronica Gentili era finita al centro di un gossip che aveva visto coinvolto anche Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano. I due, amici da anni, erano stati immortalati mentre si salutavano con un bacio a stampo. Tra Veronica e Marco, tuttavia, non c’è alcuna storia, poiché la prossima conduttrice de Le Iene è stata recentemente fotografata con un altro uomo, che sembra essere il suo compagno a tutti gli effetti.