Veronica Gentili alle Iene dopo morte del papà: lezione da 10 e lode

Veronica Gentili, nonostante il profondo dolore provato per la recente morte del padre Giuseppe, ha deciso di tornare in fretta al lavoro, rispondendo presente alla ‘chiamata’ de Le Iene (Italia Uno) di domenica 13 ottobre. La giornalista è stata introdotta in studio dal collega Max Angioni che le ha riservato un caloroso abbraccio. Dopodiché si è concessa una rapida e incisiva commemorazione del compianto genitore.

“Grazie a tutti e alle Iene, per me una seconda casa e famiglia, per la vicinanza di questo periodo. Grazie a tutte le persone che mi sono state vicine e tramite le quali non ce l’avrei fatta”, ha esordito la Gentili che ha aggiunto: “Voglio dedicare questa puntata a mio papà, che avrebbe voluto che stasera fossi qui e grazie al quale sono quella che sono”.

In una tv dove tutti frignano e fanno la gara del dolore nel raccontare in lacrime i propri drammi, per fortuna che c’è ancora chi ha pudore per la sofferenza e non la strumentalizza. La giornalista ha indirettamente impartito una lezione da 10 e lode a tutti coloro che stanno a piagnucolare dalla mattina alla sera narrando le loro tragedie, o presunte tali, davanti alle telecamere.

La conduttrice, poche ore prima di apparire in video, aveva anticipato attraverso un post Instagram che sarebbe tornata al timone de Le Iene, sottolineando anche in quel frangente che “papà vuole così”.

Chi era Giuseppe Gentili, il padre di Veronica

Veronica è sempre stata molto legata al genitore, come ha raccontato in passato in alcune interviste. Giuseppe Gentili ha avuto una ottima carriera da avvocato. Era sposato con la gallerista Netta Vespignani, mamma della conduttrice de Le Iene scomparsa nel 2021. Giuseppe e la moglie si erano separati quando la figlia aveva 14 anni. Nonostante ciò i due ex sono rimasti in ottimi rapporti. Inoltre Giuseppe è sempre stato presente nella vita di Veronica, come spiegato da quest’ultima a Verissimo nel corso di una chiacchierata con la collega Silvia Toffanin. In quell’occasione aveva speso parole al miele anche per la madre Netta.