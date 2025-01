Veronica e Andreas nozze: il prezioso anello e la scelta sulla data

Veronica Peparini e Andreas Muller presto si sposeranno. La proposta di matrimonio del ballerino è arrivata durante la loro partecipazione in coppia al programma La Talpa. Ora l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi e vincitore della 16esima edizione condivide sui social network una foto che ritrae il prezioso anello che ha donato alla coreografa. Ed è proprio nel talent show di Canale 5 che è nata questa magica love story tra professoressa e allievo.

Molto amato dal pubblico, il ballerino è riuscito a entrare nel cuore della sua insegnante, con cui dopo la sua partecipazione come allievo ha iniziato una relazione. Oggi lontani dal noto studio di Canale 5, si stanno dedicando ai loro progetti e, soprattutto, alle due nuove arrivate in casa: le gemelline Penelope e Ginevra. Ovviamente nella loro vita sono presenti anche Olivia e Daniele, i primi due figli della Peparini. I quattro avranno uno speciale compito durante il loro matrimonio, quello di portare le fedi.

Lo stesso Andreas anticipa questo importante dettaglio sulle nozze, facendo un recap su Instagram con le foto di questi giorni di festa vissuti in famiglia. “Vorremmo che a portarci le fedi fossero proprio Penelope e Ginevra con Olivia e Daniele”, scrive il ballerino. Per questo motivo, dovranno attendere che le due gemelline, prime figlie per Muller, “riescano a muovere i primi passi”. Nel frattempo, la coppia immagina e organizza il giorno del matrimonio, che dovrà rappresentare “un altro dei giorni più importanti” della vita insieme.

“Ti amo Veronica”, così Andreas conclude questo post romantico su Instagram, che inizia con una foto che ritrae l’anello di fidanzamento che ha regalato alla sua promessa sposa. “Inizia un nuovo capitolo e noi siamo pronti a coronare quest’anno di tanti nuovi momenti magici. Stiamo definendo la data del nostro matrimonio”, scrive il ballerino. Dunque, ancora non c’è una data ufficiale del matrimonio, ma a breve di sicuro verrà svelata.

La proposta è arrivata, come già detto, durante il programma La Talpa, con cui hanno segnato il loro ritorno in TV dopo le loro lunghe esperienze vissute ad Amici. L’ex allievo del talent show di Maria De Filippi si è inginocchiato e ha fatto la sua bellissima e inaspettata dichiarazione d’amore. Durante questo speciale momento, Andreas Muller ha ricordato come lui e Veronica abbiano deciso di vivere la loro love story andando contro “pregiudizi e barriere”.

Sono arrivati a mettere al mondo due bellissime bambine e a fare “tante follie”. Ovviamente, Peparini ha risposto con un bel sì a questa proposta di matrimonio in TV. Ora non resta che attendere la data ufficiale del matrimonio e altre anticipazioni legate a questo giorno così importante.