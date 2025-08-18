Veronica Cozzani rompe il silenzio: ecco la verità sulla figlia Belen

Belen Rodriguez, ultimamente, sembra essere sotto l’occhio del ciclone mediatico più che mai. La showgirl argentina, come da lei stessa affermato, è sempre sotto stretta osservazione. Qualsiasi gesto o parola di troppo sono un motivo valido per metterla in discussione, per deriderla o denigrarla. L’invidia mediatica non fa prigionieri e Belen è spesso vittima di questo sentimento. Ma la Rodriguez ha spalle forti e, dopo tanti anni, è ormai allenata sia a rispondere che a reagire. Anche perché può sempre contare sull’aiuto della sua famiglia. E soprattutto di mamma Veronica Cozzani.

Dopo l’ennesima fake news circolata sul conto della figlia, Veronica non ha resistito e ha risposto piccata sui social. Secondo quanto riportato da alcuni articoli Belen avrebbe registrato il nome della figlia come marchio pubblicitario per poterlo poi utilizzare per future sponsorizzazioni. La notizia è stata ufficialmente smentita da Veronica Cozzani che ha scritto in calce al post: “Non è vero! E tutti qui a commentare… È meglio non aprire bocca quando non si sa!”. La mamma di Belen ha voluto mettere in chiaro le cose prima che i cosiddetti ”leoni da tastiera” prendessero il sopravvento e cominciassero ad infangare il nome della figlia e soprattutto il suo ruolo di mamma.

Belen Rodriguez: le continue discussioni social e il nuovo amore

Belen proprio di recente ha avuto una discussione via social con Ema Stokholma proprio a causa della figlia Luna Marì. Il motivo della discussione è legato alla sovraesposizione che Belen fa della figlia. Almeno secondo la Stokholma. Che ha quindi deciso di esporre la questione pubblicamente sui propri social. Motivo per cui Belen ha dovuto reagire e ribattere affermando che la teoria di Ema fosse sbagliata e partisse da presupposti, secondo lei, troppo anacronistici.

La lite con Ema arriva dopo altre discussioni pubbliche di Belen che sono rimbalzate su tutti i social e che mirano a dipingere la figura della showgirl come arrogante e maleducata. È di poche ore fa, per esempio, la notizia della lite con alcuni ragazzi: Belen, altra lite pubblica: patatine lanciate contro dei ragazzi al ristorante.

Insomma la showgirl argentina, che pare abbia pure ritrovato l’amore, non riesce a godersi neanche un minuto di pace con il nuovo fidanzato. È troppo impegnata a difendersi sui social. Meno male che l’aiuta mamma Veronica!