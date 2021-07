Veronica Ciardi: “Bernardeschi voleva sposarmi 2 anni fa. Perché dissi no”

Doppia ‘sbornia’ di felicità per Federico Bernardeschi che ha segnato una doppietta memorabile. Prima ha realizzato uno dei rigori decisivi in finale per la conquista di Euro 2020, poi ha fatto il gol più bello, quello nel Duomo di Carrara: ha sposato la sua amata Veronica Ciardi. Tutto si è consumato nel giro di 48 ore: chapeau! La coppia di neo sposi ha raccontato le emozioni del matrimonio al magazine Chi, con il quale, per la prima volta, ha anche parlato dei molti momenti no affrontati lungo la relazione. Momenti che li hanno persino portati a lasciarsi per un anno.

‘Fede’ e ‘Vero’ oggi sono felici, sposati e genitori di due meravigliose bimbe (Deva, due anni, e Leva, pochi mesi). “La famiglia si allargherà ancora”, confidano al settimanale diretto da Alfonso Signorini, con il chiaro intento di avere altri frutti d’amore. A vederli così sembrano l’essenza della storia perfetta, eppure prima di raggiungere la serenità hanno dovuto attraversare tempeste sentimentali burrascosissime. Ma si proceda con ordine: quando si sono incontrati?

“Venivamo entrambi da due storie tossiche. Ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello“, spiega l’ex gieffina che aggiunge che si sono incontrati grazie a “una terza persona” ma che prima di mettersi realmente assieme ci sono stati mesi di chiacchierate al telefono. Poi la svolta, quando Bernardeschi è andato a “rapirla” a Formentera, con un gommone.

Veronica Ciardi e quella paura che le fece rifiutare la prima proposta di nozze

Spazio poi a retroscena inediti. La Ciardi narra che la prima proposta di nozze le è arrivata due anni fa, durante una vacanza alle Bahamas, con Federico che organizzò tutto a puntino. Veronica però, alla fine, disse no: “La solita paura mi ha fatto dire un ‘sì’, che però era un ‘ni’, che poi è diventati ‘no’. Le nostre anime non erano pronte. E poco dopo… Dal paradiso all’inferno. Ci siamo lasciati”.

Il calciatore in forza alla Juve spiega che quando c’è stato l’allontanamento non si è comunque mai perso di vista con Veronica. Qualcosa si era rotto, ma quel qualcosa era ‘riparabile’. Così sia Federico sia l’ex gieffina hanno lavorato per ricucire e soprattutto per maturare e ricompattare il rapporto. Missione compiuta! Oggi sono marito e moglie nonché genitori di due splendide bimbe. E sembra che non sia finita qui: la cicogna potrebbe presto spiccare nuovamente il volo e planare in casa ‘Bernardeschi-Ciardi’.