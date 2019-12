Veronica e Alessandro volano via, l’amore esplode dopo UeD: gesti e confessioni

Uomini e Donne, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino dopo la trasmissione

La storia tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli procede a gonfie vele dopo Uomini e Donne e i due ci sembrano davvero innamorati. Forse l’uscita dalla trasmissione non è stata delle migliori, viste le accuse che sono state rivolte alla tronista soprattutto da Tina Cipollari, ma non si può negare che insieme i due stiano molto bene e almeno per quanto ci riguarda pare che ci sia qualcosa di forte. Proprio oggi Veronica ha ringraziato i fan per l’affetto che le stanno dimostrando e ha parlato di due regali importantissimi per entrambi.

I regali di Alessandro e Veronica: la confessione dell’ex tronista di Uomini e Donne

“Ricordate – queste le parole della Burchielli – quel peluche che Ale mi aveva regolato: intanto è sempre stato con me ma anche io avevo fatto un regalo… Il regalo è collegato a delle immagini che voi mi avevate mandato, di Rapunzel, connesse con la prima esterna”. Il riferimento è a una maglietta che Veronica ha mostrato e che ha delle stampe che richiamano proprio il cartone animato. Doni semplici – è vero – ma che sono anche molto teneri e che mostrano come la coppia si stia legando e soprattutto che Veronica in fin dei conti non ha mai smesso di pensare ad Alessandro nonostante il trono. E gli si legherà sempre di più in queste festività, visto che Zarino ha anche svelato che faranno il loro primo viaggio proprio a Capodanno.

Veronica e Alessandro, il primo viaggio assieme: la coppia vola a Verbier a Capodanno

“Per quanto riguarda il nostro primo viaggio che faremo – queste le parole – porterò Veronica a Verbier in Svizzera”. Un bellissimo posto che siamo sicuri regalerà moltissime emozioni alla coppia: entrambi passeranno molto più tempo assieme, potranno conoscersi meglio e cancellare definitivamente i brutti momenti che hanno caratterizzato il trono di Alessandro dopo il rifiuto di Veronica.