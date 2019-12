Veronica e Alessandro, dopo Uomini e Donne la sorpresa: Zarino al settimo cielo

Uomini e Donne, Alessandro Zarino e Veronica Burchielli stanno ancora insieme

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne, e questo va premesso subito visto che i due innamorati sono stati spesso messo in discussione dopo la scelta. La coppia non è uscita nel migliore dei modi dalla trasmissione di Canale 5, soprattutto per via delle critiche attirate da lei e per lo scontro con Tina Cipollari, ma in realtà è piuttosto chiaro che i due si vogliano e che si volessero sia durante il trono di lui sia dopo che lei è andata a riprenderselo; ecco perché non ci stupiamo insomma di questa notizia (che peraltro non è neanche scontata se pensate alla fine che hanno fatto certe coppie). E c’è dell’altro.

Veronica e Alessandro dopo Uomini e Donne: la magia del Natale su Instagram

La Burchielli ha anche ricevuto un bellissimo messaggio da parte di Alessandro che fa davvero ben sperare perché, come se non fosse chiaro dallo spezzone andato in onda oggi su Canale 5, Zarino si è mostrato tutt’altro che cauto nel mostrare i suoi sentimenti: “La mia idea di Natale, sia che sia all’antica che moderna – ha precisato su Instagram –, è molto semplice: amare gli altri. A pensarci bene, perché dobbiamo aspettare il Natale per farlo? Merry Christmas to y’all“. Sono dei semplici auguri di Natale – è vero – ma non si può negare che Zarino ha parlato di “amare gli altri” e soprattutto di non dover aspettare l’arrivo del Natale per farlo: il riferimento è chiaramente alla sua Veronica.

Le ultime parole di Alessandro a Veronica dopo la scelta a Uomini e Donne

Ieri Alessandro si era mostrato molto più cauto nel video che pubblichiamo qui di seguito: a Veronica infatti aveva detto di essere disposto a fare il possibile affinché le cose funzionassero ma che dipendeva anche tutto da lei; oggi invece si è mostrato decisamente meno prudente parlando di amore. Ed è proprio questo che auguriamo alla nuova coppia di Uomini e Donne: innamorarsi e costruire una bellissima vita assieme!