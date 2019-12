Uomini e Donne oggi: Veronica lascia il trono, l’ira di Tina Cipollari

Uomini e Donne oggi: Veronica Burchielli lascia il Trono e il programma insieme ad Alessandro Zarino

Oggi Uomini e Donne intratterà il pubblico di Canale 5 con una nuova puntata del Trono Classico. In particolare, vedremo protagonista Veronica Burchielli, la quale ha scelto di avere un chiarimento con Alessandro Zarino. Per continuare il suo percorso con serenità all’interno del programma, la tronista ha ritenuto necessario incontrare colui che qualche mese fa l’aveva profondamente delusa. Maria De Filippi manda oggi in onda il riassunto della scorsa puntata e ciò che è accaduto tra Veronica e Alessandro a Napoli. In studio la Burchielli spiega che inizialmente era presa dall’entusiasmo del trono e di questa nuova esperienza. Con il trascorrere del tempo, per lei è andato tutto scemando, poiché non riusciva a non pensa a Zarino. Questa settimana, infatti, non ha voluto fare nessuna esterna, avendo come priorità solo l’ex tronista. A questo punto, assisteremo al ritorno di Alessandro, il quale entra in studio facendo una precisazione: non ha intenzione di restare nelle vesti di corteggiatore.

Alessandro ammette di aver preso questa decisione solo per capire cosa prova Veronica per lui. La Burchielli ribadisce il sentimento che prova nei suoi confronti, ma ancora qualche dubbio sull’interesse di lui. Si intromette nella questione Tina Cipollari, che non perde tempo ad accusare di essere una persona falsa. Inizia così tra loro un botta e risposta, tra offese e insulti. Non solo, i corteggiatori presenti in studio lamentano di sentirsi, a questo punto, di troppo. Mentre tutti commentano quanto sta accadendo, Veronica punta la sua attenzione solo su Alessandro a cui chiede come vuole procedere e se vuole uscire con lei dal programma.

Oggi Uomini e Donne: Veronica e Alessandro, nuova coppia del Trono Classico

Maria fa notare a Veronica che Alessandro non ha alcuna intenzione di restare nel programma per corteggiarla. La Burchielli chiede nuovamente a Zarino se vuole, invece, uscire insieme dal programma. Ebbene l’ex tronista risponde di sì e ammette che proprio questo era cià che voleva. Vedremo così Veronica lasciare il suo trono e uscire dalla trasmissione insieme ad Alessandro.