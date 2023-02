Confessioni e confidenze di Wilma Goich a Verissimo. La cantante, ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin nella puntata andata in onda sabato 18 febbraio, si è raccontata a 360 gradi. Tanta la carne al fuoco. Naturalmente non poteva mancare l’argomento Grande Fratello Vip, nella cui Casa ha trascorso circa 4 mesi da protagonista. Dopo l’eliminazione, la musicista ha trascorso un periodo non semplice dal punto di vista fisico, arrivando persino ad avere problemi motori.

“Ho avuto un problema alla spina dorsale”, ha spiegato l’artista a Silvia Toffanin. “Devo aver preso freddo, è anche l’età. Finalmente adesso cammino di nuovo”, ha aggiunto nel raccontare che ha passato un momento in cui nemmeno riusciva a camminare. Spazio poi al ricordo della figlia Susanna, morta prematuramente. Un episodio tragico che ha segnato in maniera indelebile la vita della Goiche.

“La sera prima di uscire ho sognato Susanna”, ha confidato Wilma a proposito della sua eliminazione dal reality più spiato d’Italia. “Uscivamo insieme con una valigia dentro di noi. Lei c’è sempre con me. Ci siamo completate. Lei mi adorava e aveva una fiducia incredibile nei miei confronti”, ha aggiunto nel commemorare il frutto d’amore.

Mentre Wilma si trovava impegnata nel programma di Canale Cinque, il suo ex marito Edoardo Vianello ha pubblicato un libro in cui ha sostenuto di essere stato tradito dall’ex moglie, ribaltando la vulgata comune, ossia che sia stato lui a tradire lei. A Verissimo la Goich ha voluto fare chiarezza, smentendo, come già fatto al Grande Fratello Vip, le voci che la vorrebbero dipingere come una donna fedifraga.

“Io non l’ho mai tradito”, ha chiosato l’ex gieffina vip, con convinzione. Quindi è tornata a parlare dei tradimenti che ha subito da Vianello: “Io lo amavo e lo perdonavo per i tradimenti. Mi scriveva lettere bellissime e ogni volta mi riconquistava. È stato il mio grande amore”. Oggi, invece, al suo fianco non c’è nessun uomo. Tutte le sue attenzioni sono interamente riversate sul figlio di Susanna, che per lei è molto più che un nipote. “Sono 20 anni che sono da sola e sto benissimo”, ha ribadito la cantante.

Wilma Goich, esperienza dalle tinte chiaro scure al Grande Fratello Vip 7

La cantante, per diversi mesi, ha sostato nella Casa più spiata d’Italia. La sua esperienza è stata segnata da tinte chiaro scure: da un lato ha manifestato la sua tenacia e la sua forza emotiva, dall’altro si è resa protagonista di alcuni scivoloni assolutamente evitabili e contestabili. Infatti, in più frangenti è stata criticata dal pubblico. Alcuni dei telespettatori affezionati al reality hanno addirittura invoca la sua squalifica dal gioco.