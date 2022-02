By

Quel silenzio tombale che suona come una sentenza di conferma: Vanessa Incontrada, ospite a Verissimo nella puntata trasmessa domenica 6 febbraio 2022 su Canale Cinque, ha parlato di tutto, tranne che della relazione con Rossano Laurini, l’uomo a cui è legata (probabilmente meglio dire ‘era’ legata) da oltre un decennio. Pochi giorni fa il magazine Diva e Donna ha sganciato la bomba, raccontando che la love story tra l’attrice e l’imprenditore è giunta definitivamente al capolinea, non essendo riuscita a superare la crisi che sarebbe iniziata circa due anni fa. Le prime crepe sentimentali si sarebbero manifestate nel periodo del primo lockdown duro. Il rapporto avrebbe vacillato, Vanessa e Rossano avrebbero provato a salvarlo ma non ci sarebbero riusciti.

Verissimo, Vanessa Incontrada: nessun accenno al compagno, storia finita

A Verissimo, Vanessa ha narrato degli aneddoti legati alla sua infanzia, al suo lavoro e alla sua vita a Follonica, cittadina in cui si è traferita anni fa, proprio con Rossano, in cerca di tranquillità. “Sì, mi trovo bene. Lì ho fatto le elementari, è un paese a misura d’uomo”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

Su Laurini nemmeno una parola, niente di niente, manco un accenno. La conduttrice ha evitato di porre qualsivoglia domanda sulla questione sentimentale, evidentemente non volendo mettere il dito nella piaga. Oppure semplicemente perché prima di essere intervistata la Incontrada potrebbe aver chiesto espressamente di non affrontare l’argomento.

Di Rossano non si è nemmeno parlato quando Vanessa ha narrato il bel legame che ha con suo figlio Isal, 13 anni, nato proprio dalla storia vissuta con Laurini. Insomma, dietro al silenzio tombale calato sul tema pare proprio che ci sia la conferma che la love story sia giunta su un binario morto.

Altro indizio che fa credere che l’amore sia sfiorito è che sui social, ormai da tempo, Vanessa non si mostra più con l’imprenditore, fatto che non è sfuggito ai fan dell’attrice italo spagnola che, ancor prima che si diffondessero le voci inerenti alla rottura, ha sempre mantenuto massimo riserbo sulla sua vita privata e sentimentale. Pure Laurini ha sempre evitato i riflettori. Non resta che attendere conferme o smentite circa l’addio.