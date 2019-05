Verissimo ultima puntata 25 maggio 2019: tutti gli ospiti

Verissimo, sabato 25 maggio andrà in onda l’ultima puntata della stagione

Verissimo, il programma del sabato pomeriggio di Canale 5 è giunto al termine. Silvia Toffanin, padrona di casa, saluterà il pubblico durante la puntata di sabato 25 maggio e lo farà con tantissimi ospiti. Si legge nel comunicato stampa che eccezionalmente Verissimo inizierà alle 15.00 e con una carrellata di ospiti. Tra i nomi che spiccano abbiamo: Francesco Renga, Sergio Castellitto, Megan Montaner e Alessandro Tiberi, ossia i protagonisti della nuova fiction Mediaset Lontano da te, che partirà il prossimo 9 giugno su Canale 5. Oltre a loro ci sarà anche Walter Nudo nella prima intervista dopo i problemi di salute e gli aneurismi che lo hanno costretto a tornare in Italia e all’operazione. Dulcis in fundo, ma di questo già lo sapevano, ci sarà anche l’intensa confessione di Pamela Prati circa il cosiddetto “Mark Caltagirone gate“.

Verissimo: Walter Nudo e Pamela Prati in studio

Verissimo chiude con il botto, come si suol dire! L’ultima puntata di questa fortunatissima stagione avrà come ospiti nomi del calibro di Walter Nudo e Pamela Prati. L’attore si racconterà per la prima volta dopo il malore dello scorso aprile. Se aveva ricordato i momenti subito antecedenti all’aneurisma e all’operazione al cuore sulle pagine del settimanale Chi, ora lo farà in tv e ospite dalla Toffanin. Anche l’intervista a Pamela Prati sarà molto sentita ed attesa. Dopo settimane e settimane di gossip, notizie e interviste in tv, la showgirl dirà la verità circa l’inesistenza del futuro marito Mark Caltagirone.

Pamela Prati a Verissimo confessa: “Mark non esiste”

L’intervista di Verissimo a Pamela Prati è stata organizzata all’ultimo minuto e la sua confessione potremmo vederla in tv domani pomeriggio, in uno studio totalmente vuoto. Le anticipazioni sulla verità della Prati erano online già dal pomeriggio di ieri e arrivavano dal profilo Instagram ufficiale del programma. L’intera confessione potremmo vederla solo domani pomeriggio, a partire dalle 15.00 su Canale 5.