Verissimo, Totti: Ilary vuota il sacco, Hunziker mette i puntini sulle ì

Michelle Hunziker ha seguito attentamente l’intervista di Ilary Blasi a Verissimo. La chiacchierata tra la conduttrice romana e Silvia Toffanin andata in onda domenica 3 dicembre 2023 è infatti stata commentata dalla presentatrice svizzera che, con la timoniera de L’Isola dei Famosi, oltre a condividere un bel rapporto professionale, ne condivide anche uno di amicizia. Michelle non ha avuto alcun dubbio e si è schierata dalla parte di Ilary mettendo i puntini sulle ì per quel che riguarda la vicenda della fine del matrimonio con Francesco Totti.

“UNICA Ilary Blasi, come sempre toni eleganti e parole incisive per mettere un po’ d’ordine nel caos mentale di molti, che giudicano senza cognizione di causa”. Così la Hunziker in una storia postata su Instagram in cui ha mostrato uno stralcio dell’intervista della collega a Verissimo. Evidentemente la svizzera ha la certezza che la versione più convincente è quella della Blasi e non quella di Totti, il quale ha sostenuto di non aver tradito la moglie e che Noemi Bocchi, sua attuale compagna, è entrata nella sua vita soltanto quando il suo matrimonio era ormai compromesso.

Non solo: l’ex calciatore della Roma ha anche lasciato intendere di credere di essere stato tradito, senza però fornire alcuna prova. Ilary, dal canto suo, ha negato tale accusa. Unico atteggiamento controverso il caffè preso a Milano con un uomo misterioso. Tornando all’intervento della Hunziker, da rimarcare come la conduttrice abbia usato parole precise, sostenendo che la Blasi sia stata “incisiva” e che alcuni che l’avevano giudicata non erano al corrente di come sia andata realmente tra l’ex Letterina e Totti.

Silvia Toffanin dalla parte di Ilary e contro Totti

Dalla parte della romana si è apertamente schierata anche Silvia Toffanin, la quale ha dato a Totti del “bambino”, nel commentare la nota e tragicomica vicende del ratto dei Rolex e delle borse. Insomma, in un mondo in cui troppo spesso si vedono donne combattere l’una contro l’altra o non solidali tra loro, che ben vengano attestati di stima e affetto. Una rarità, soprattutto in tv, dove le amicizie vere e profonde tra conduttrici si contano sulle dita di una mano. Solitamente serpeggia invidia o gelosia. Non per le tre ‘big three’ di Mediaset!