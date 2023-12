Ilary Blasi a Verissimo, Toffanin inchioda Totti: le 3 bordate pesanti

Dopo Unica, docufilm esplosivo in cui Ilary Blasi ha raccontato i dettagli della fine del matrimonio con Francesco Totti, la stessa conduttrice romana ha parlato della faccenda a Verissimo, con l’amica e collega Silvia Toffanin, la quale, prima dell’intervista, ha specificato che non si è accordata sulle domande da porre. Pronti via e si è parlato dell’ormai famoso caffè che Ilary ha preso a Milano con un ignoto ragazzo. La Blasi ha assicurato di non essere andata oltre al caffè, Totti però non ha mai digerito tale incontro, arrivando a chiedere alla moglie di lasciare il lavoro e i social per pensare alla famiglia.

Su tale punto Silvia Toffanin è stata durissima, definendo “assurdo” l’atteggiamento di Totti. La prima delle tre bordate rifilate all’ex atleta. La Blasi, però, non ha voluto colpevolizzare l’ex marito oltre misura. “Lui ti pone di fronte a una richiesta, visti i tempi che corrono, lo dico da donna, questo è assurdo”, ha tuonato la padrona di casa di Verissimo. Ilary non ha voluto mettere il dito nella piaga:

“Lui è sempre stato geloso di me, non era una novità. Però il periodo è delicato e non voglio paragonare lui a certe tragedie della cronaca nera. Poi è sempre il padre dei miei figli. Ripeto, non ha nulla a che vedere con quello che sentiamo in questi giorni. Non parliamo per Francesco di patriarcato”.

Quando alla conduttrice de L’Isola dei Famosi è stato chiesto se abbia fatto di tutto per salvare il rapporto con l’ex capitano della Roma, questa è stata la risposta fornita: “Io penso di aver fatto molto per salvare il matrimonio, da moglie e da mamma. Non è bastato, non ha funzionato. Io, però, ho provato a mettere tutte le carte sul tavolo”.

Toffanin: “Totti bambino”

Si è poi parlato della faccenda tragicomica della sparizione delle borse e delle scarpe della Blasi, oggetti ‘occultati’ da Totti il quale ha sostenuto che a lui l’ex moglie gli abbia sottratto dei Rolex. Anche in questo frangente la Toffanin ha tuonato sull’ex calciatore: “Magari certi dispetti da bambino si potevano evitare”. Quindi la domanda più delicata: Ilary crede di essere stata tradita solo una volta con Noemi Bocchi?

Altri tradimenti? Roma mi ha fatto capire diverse cose. Il clima è: “Ma che non lo sapevi?”. Quindi boh, forse, probabilmente, però devo dire che non ho alcuna prova. In cuor mio cosa penso? Penso di essere stata tradita altre volte”.

Infine l’ultimo affondo della Toffanin, la quale ha detto senza se e senza ma che la versione della collega, e quindi non quella di Totti, è quella veritiera: “Questa è la verità Ilary, non è che stiamo qua a raccontarci le bugie”.