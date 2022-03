Verissimo, Toffanin si commuove con tutti ma non con Scialpi: lui in lacrime

“Manco dalla televisione da un po’”. Così Scialpi non appena ha messo piede nello studio di Verissimo per essere intervistato da Silvia Toffanin nel corso della puntata in onda sabato 5 marzo. Pronta la clip omaggio relativa al suo periodo sfavillante degli anni Ottanta nel mondo della musica e dello spettacolo. Non appena è ripreso il collegamento in studio, l’artista parmense ha iniziato piangere. “Vediamo quante lacrime consumo oggi”, ha chiosato, facendosi dare dei fazzoletti per asciugarsi il viso. Nessuna particolare commozione da parte della padrona di casa del talk che ha poi proseguito spedita: “Tuo papà non voleva per te questo percorso…”. “Mio papà era allenatore di Serie C, io ero bravino a giocare ma ero proiettato sulla musica”, la risposta del parmense.

“Ti sei mai montato la testa?“, ha chiesto la conduttrice. “No, io la smonto agli altri la testa. Quando vedo qualcuno che se la monta, dico vola basso. Nella vita ci sono sempre esami da superare”, ha sottolineato il musicista che è quindi passato a raccontare il dolore provato per la scomparsa dei suoi genitori. Il primo ad andarsene è stato suo padre, nel 2004: “Da lì mi sono rinforzato. Sono resiliente, lo consiglio a tutti: siate resilienti”. Subito dopo il decesso della figura paterna, sua madre ha cominciato a stare male.

Scialpi ha così raccontato delle difficoltà di mamma che ha dovuto combattere contro l’Alzheimer, malattia che l’ha via via alienata dal resto del mondo dopo la scomparsa del marito. Si è spenta il 6 giugno 2018. Dopo aver spiegato il calvario della donna, Scialpi è crollato nuovamente: “Secondo fazzoletto, ci vuole, anzi datemene due per favore”.

Silvia Toffanin, notando il mancato battito delle mani del pubblico, ha dato una scossa allo studio: “Facciamo un applauso”. Detto, fatto e applauso confezionato. Stranamente, però, la conduttrice, nota per la sua empatia con gli ospiti che si ritrova a intervistare, non ha avuto alcun plateale sussulto emotivo. Ci ha pensato Scialpi a versare lacrime a profusione.

Il cantante ha infine parlato della sua vita sentimentale, ricordando il grande amore provato per il suo ex fidanzato Roberto. Quella love story è finita e oggi Scialpi ha al suo fianco un altro uomo di nome Leo, intervenuto a Verissimo con un romantico videomessaggio. “Dopo Roberto non dico più la parola amore, ma con Leo c’è comunque quel sentimento”, ha concluso l’artista.

Scialpi a Verissimo, Twitter: “Irriconoscibile”

Diversi utenti che hanno seguito l’intervista in tv, si sono poi riversati su Twitter facendo dell’ironia sull’aspetto fisico di Scialpi. Alcuni lo hanno trovato “irriconoscibile”, altri lo hanno paragonato, in modo canzonatorio, ora al comico e politico “Beppe Grillo”, ora all’ex gieffino vip “Giacomo Urtis da vecchio”, ora alla conduttrice di Storie Maledette “Franca Leonini” per via della capigliatura sfoggiata.