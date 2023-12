Verissimo, Toffanin inchioda Mirko: “Perla o Greta? La mia scelta”

Dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello, Mirko Brunetti è approdato negli studi di Verissimo per parlare della sua esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia e dell’ormai famigerato triangolo formato insieme alle sue ex ragazze: Perla Vatiero e Greta Rossetti. Silvia Toffanin ha messo alle strette l’ex gieffino, cercando di capire meglio dove sia indirizzato realmente il suo cuore. Nel corso di questi mesi, infatti, Mirko non è mai riuscito a prendere una posizione netta riguardo le sue vicende amorose, mostrando interesse per entrambe le ex fidanzate. Ma, nel salotto del talk di Canale 5, Brunetti sembra aver finalmente preso una decisione, mettendo a nudo i suoi attuali sentimenti e sensazioni.

Mirko ha prima messo nuovamente un punto alla storia con Perla. Sebbene abbia ribadito di aver vissuto una relazione molto importante con la salernitana, un ritorno della coppia sembra essere escluso:

Io e Perla eravamo a un passo dal matrimonio. Era una relazione tossica. Ci limitavamo. Quando sono uscito da Temptation Island ho messo un punto alla mia storia con Perla. Sono stati cinque anni molto belli. L’amore che si costruisce in cinque anni non può essere paragonato ad un innamoramento di tre mesi. Ma, con Perla è finita.

Tuttavia, questo non significa che Mirko abbia scelto Greta. Al contrario, Brunetti ha stupito il pubblico rivelando di non vedere un futuro con l’ex tentatrice e affermando addirittura di non essere più innamorato di lei. L’ex protagonista di Temptation Island ha spiegato di essere entrato nella Casa convinto di voler proseguire la storia con Greta, ma diversi atteggiamenti della ragazza lo avrebbero portato a cambiare idea:

Greta ha visto cose che l’hanno turbata e visto dall’esterno poteva sembrare una cosa pesante. Anche io però ho visto suoi atteggiamenti sui social che non mi sono affatto piaciuti. Perché a me piace mantenere un po’ di intimità. Io anche le scene di gelosia le ho sempre fatte in privato e suoi social l’ho sempre difesa. Io e Greta abbiamo due vite molto diverse. Ora mi vedo un po’ lontano da lei.

Dopodiché, Brunetti ha di nuovo chiarito le voci sulla presunta gravidanza di Greta, ribadendo che i due non avrebbero mai cercato o voluto un figlio, ma che ci sarebbe stato solo un piccolo rischio durante un momento di passione. Infine, a domanda secca della Toffanin, Mirko non ha avuto nessun dubbio: “Sono innamorato di Greta? No. È finita con Perla? Sì”.

Insomma, stando alle decisive parole del ragazzo, sembra sia arrivata veramente la fine di questo famigerato triangolo. Anche se, pare che Mirko abbia intenzione di affrontare Greta proprio durante la puntata di questa sera, 16 dicembre, del Grande Fratello, per chiarire tutto ciò che è rimasto in sospeso con l’ex fidanzata.