GF, Greta spiazza su Mirko: “Voleva un figlio con me, tutta la verità”

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, 9 dicembre, Mirko Brunetti ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello. La sua eliminazione ha scioccato tutto il pubblico, soprattutto data la grande risonanza mediatica che ha avuto il triangolo formato dal ragazzo e le sue due ex fidanzate: Perla Vatiero e Greta Rossetti. A quanto pare, i fan della coppia “Perletti” (così vengono chiamati i seguaci di Mirko e Perla) avrebbero deciso di non supportare più il ragazzo dopo il recente avvicinamento a Greta. Quest’ultima, però, sembrerebbe tutt’altro che dispiaciuta per l’uscita di Brunetti. Anzi, parlando con i suoi compagni, ha anche confessato di sentire di “essersi tolta un peso“.

Ma, non è finita qui. Subito dopo la puntata, Greta si è avvicinata a Perla e le due hanno avuto una lunga conversazione. Durante il loro confronto, l’ex tentatrice ha deciso di vuotare il sacco su Mirko, svelando che, sin dal suo ingresso, il ragazzo voleva riavvicinarsi a lei ma si sentiva bloccato dalla presenza di Perla. Non solo, l’influencer ha anche promesso alla Vatiero che, una volta fuori, le avrebbe raccontato la verità su tutte le cose “pesanti” che Mirko avrebbe fatto prima di entrare nella Casa del Grande Fratello. Tuttavia, Greta non è riuscita a trattenersi e, oggi 10 dicembre, ha fatto una scioccante rivelazione ai suoi coinquilini.

Mentre si trovava in salotto con Grecia Colmenares e Massimiliano Varrese, l’ex tentatrice ha iniziato a raccontare tutte le promesse fatte da Mirko durante la loro relazione. “Mi diceva cose come ‘andiamo a convivere così ti dimostro che sei la donna della mia vita’ o ‘io farei un figlio con te ora’”, ha detto Greta davanti ai suoi compagni increduli. “Ed è successo. Lo posso giurare su mia madre”, ha poi aggiunto. Stando a quest’ultima frase, sembrerebbe che i due avrebbero addirittura provato ad avere un figlio nel corso dei pochi mesi in cui sono stati insieme.

Le dichiarazioni di Greta hanno rivelato una versione totalmente inedita del triangolo nato a Temptation Island. All’inizio del suo percorso al Grande Fratello, Mirko aveva manifestato più volte dei ripensamenti riguardo la relazione con l’influencer e, una volta entrata Perla, in tanti erano convinti che volesse tornare insieme alla storica fidanzata. Ma, le cose sembrerebbero essere alquanto diverse. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se Brunetti deciderà di replicare e dire la sua verità riguardo la storia con l’ex tentatrice.