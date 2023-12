GF notte, Greta a Perla: “Mirko ha fatto cose pesanti, ti dico tutto”

Nella puntata del Grande Fratello, andata in onda il 9 dicembre, a sorpresa è stato eliminato Mirko Brunetti, il protagonista del triangolo di Temptation Island. In Casa, questo esito è stato inaspettato e in molti si sono chiesti come mai un persona “così ben voluta” non è stata tutelata dal pubblico.

Dopo la sua uscita c’è stata molta incredulità tra i concorrenti e, secondo alcuni, in realtà, il ragazzo non è uscito dalla Casa, ma sarebbe in tugurio. Questa eliminazione ha portato ad una strana alleanza: quella tra Greta Rossetti e Perla Vatiero. Le due, nella notte, si sono avvicinate molto, parlandosi e cercando di analizzare meglio la loro situazione.

Perla ha confidato all’ex tentatrice quanto per lei è stata dura vedere Mirko avere determinati atteggiamenti con lei e Greta le ha chiesto scusa per averla fatta soffrire. Ma ciò che è stato più inaspettato sono state le confessioni della Rossetti.

“Il tatuaggio dopo due settimane è nulla a confronto ad altre cose. Se te le dicessi adesso tu diresti ‘ma non è mica normale’. Poi ti dirò tutto, adesso bisogna tutelarlo un minimo. Cose sue nei miei confronti. Cose che io farei dopo almeno 10 anni di relazione. […] Se voleva andare a convivere con me? Anche cose più pesanti. Se mi voleva sposare? Più pesanti, però pesanti nel senso che io gli dicevo di tornare da te e lui diceva cose pesanti per dimostrarmi che voleva me. Andare a convivere ok, voleva farlo subito, ma ha fatto anche cose più pesanti, credimi“.

Greta, inaspettatamente ha deciso di vuotare il sacco su Mirko e ha anche svelato che, da quando è entrata, il ragazzo l’ha cercata molto e voleva un riavvicinamento con lei, ma la presenza di Perla lo bloccava: “A me qui certe volte mi faceva capire che non si avvicinava a me perché c’eri tu. Quindi mi fai capire che hai un sentimento, ma che per rispetto tuo non faceva nulla. Poi allo stesso tempo io questo suo rispetto non lo vedevo. Si è comportato allo stesso modo con tutte e due e non è stato bello“.

Le due ragazze hanno avuto una lunga chiacchierata che le ha fatte avvicinare molto, c’è chi ci vede strategia e chi invece ritiene che possa nascere un’amicizia. In questa storia, l’unica che probabilmente ha capito il motivo dell’esito del televoto è stata Beatrice Luzzi. Il pubblico si stava annoiando di “questo teatrino” e del “triangolo che proveniva da un altro programma“.

Beatrice Luzzi vs Massimiliano Varrese e Sara Ricci

In questa puntata, Beatrice si è distinta (ancora una volta) come la protagonista, discutendo con molti personaggi all’interno della Casa. Ma mentre gli scontri con Massimiliano Varrese ormai sono un classico, è stata inaspettata la diatriba con Sara Ricci che improvvisamente si è scoperta molto rancorosa nei confronti della Luzzi.

In puntata ha raccontato un aneddoto di una discussione avvenuta 25 anni fa, sul set di Vivere, con l’ex Eva Bonelli. Poi, nel post puntata, ha deciso di non rivolgerle più la parola. Strategia durata pochi minuti, poiché dopo che Beatrice ha iniziato ad ignorarla, più volte l’ha inseguita dicendole: “Perché non mi guardi negli occhi? Guardami. Maleducata“. Ma la Luzzi non ha ceduto alle provocazioni e anche Marco Maddaloni si è schierato dalla sua parte, smorzando Sara.

Pure Massimiliano ha tentato di provocare l’attrice, inserendosi durante le sue conversazioni con altri inquilini e facendo battute ironiche. Ma lei lo ha ignorato. Anche altri, in Casa, si sono accorti di questo atteggiamento dell’attore e Vittorio Menozzi ha sottolineato che lui “si fa portavoce delle opinioni, lui porta la voce e la trasforma in urlo“.

Il confronto tra Beatrice e Letizia

Nel post puntata c’è stato anche un chiarimento tra Beatrice e Letizia Petris. Le due avevano discusso dopo una frase ironica sul Natale detta dall’attrice in confessionale. Tutta la Casa si è molto arrabbiata poiché “non era stata rispettata la sacralità della festa“, definendo la sua frase “orribile“. Ciò infatti ha portato ad uno scontro molto accesso tra Beatrice e Fiordaliso contro Rosanna Fratello, d’accordo con il resto dei concorrenti.

Ma, poco dopo, la Petris e Beatrice sono riuscite a chiarirsi e, grazie anche all’aiuto di Paolo Masella, hanno sancito la pace con un bacio a stampo che ha fatto scatenare il web.