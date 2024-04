Verissimo: Toffanin e gli auguri speciali per Pier Silvio (video)

Come ogni domenica, anche oggi, 28 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto diversi personaggi, come Annalisa e Francesca Minetti, Alessandra Celentano, Cristiano Malgioglio, Carlotta Ferlito e Serpil Tamur di Terra Amara. Una puntata ricca di emozionanti interviste, che è terminata in una maniera speciale. Si dà il caso, infatti, che oggi, domenica 28 aprile, è il compleanno di Pier Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato della Mediaset ha compiuto 55 anni e, per l’occasione, la Toffanin ha lasciato per un attimo le vesti di conduttrice per fare gli auguri al suo compagno, nonché padre dei suoi figli.

Poco prima di salutare il pubblico e dare appuntamento al prossimo weekend, Silvia Toffanin ha chiuso la puntata di Verissimo rivolgendosi al suo compagno di vista da più di 20 anni. “Eccoci qui, siamo giunti alla fine di questa puntata di Verissimo. Prima di salutarci ci tenevo a fare gli auguri di buon compleanno a Pier Silvio, da parte mia e dei nostri cuccioli Lorenzo e Sofia. Auguri”, ha detto. Non solo, poco dopo, la pagina ufficiale del programma ha pubblicato il video, aggiungendo un’altra tenera dedica da parte della conduttrice e i loro piccoli per Pier Silvio: “Buon compleanno Pier Silvio, ti amiamo tanto! Silvia, Lorenzo e Sofia”.

Si tratta di un evento raro, dato che la conduttrice non è solita parlare della sua vita privata. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono da sempre una coppia molto riservata e sono poche le occasioni in cui parlato della loro storia o della loro famiglia in televisione. Ogni tanto, però, la Toffanin fa qualche eccezione, facendo per esempio gli auguri ai suoi figli Lorenzo e Sofia o, in questo caso, al compagno.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: la loro storia

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sono conosciuti nel 2001 ad una partita di beneficenza del Milan a San Siro. Da lì, è stato subito colpo di fulmine e i due non si sono più separati. Inizialmente, mantengono la relazione privata ed entrambi si concentrano sulle rispettive carriere. Nel 2010, la Toffanin annuncia negli studi di Verissimo di essere incinta del loro primo figlio, Lorenzo Mattia. Cinque anni dopo, nasce la loro seconda figlia, Sofia Valentina. La famiglia vive in una villa maestosa a Portofino, dove vivono la loro vita lontano dalla mediaticità e dal caos di Milano.