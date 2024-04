Malgioglio annuncia a sorpresa una hit dedicata ad un calciatore

A Verissimo è stato intervistato Malgioglio, attualmente giudice al serale di Amici. Il cantante ha parlato di quest’esperienza che si sta ripetendo per il secondo anno.

Il cantante ha da poco compiuto 79 anni, ma preferisce non parlare di età e compleanni ma viversi il momento. In primis ringrazia Maria De Filippi per avergli dato questa possibilità per il secondo anno consecutivo.

“Amici mi porta fortuna perché è famiglia, Maria è famiglia. Sono tanto felice di stare qui. Anche quest’anno ad Amici ci sono talenti meravigliosi. Io battibecco spesso con la Pettinelli quest’anno, anche Giofré e Bravi mi fanno arrabbiare ma loro non sanno che quando sono arrabbiato divento il migliore“.

Con l’occasione Cristiano ha annunciato una sorpresa per quest’estate: verranno pubblicati due singoli. Una in collaborazione con un gruppo straniero. L’altra è una dedica particolare. Malgioglio ha deciso di fare una dichiarazione d’amore per Cristiano Ronaldo e quindi pubblicherà una hit dedicata a lui. Si preannuncia già del trash.

“Per quest’estate sto preparando due brani, uno di questi è una dedica per Ronaldo. Una dedica d’amore viscerale, una dichiarazione d’amore, lui ancora non lo sa“.

La paura di invecchiare

Malgioglio da poco ha compiuto 79 anni ed ha rivelato di avere molta paura di perdere la lucidità, ma non tanto di invecchiare. Anche se ha deciso che lascerà questo mestiere solamente quando “troverà un altro Cristiano Malgioglio“.

“Non penso mai all’invecchiamento, la cosa importante è avere una mente lucida, mi terrorizza questo. Io penso che non diventerò mai vecchio“

L’artista ha anche rivelato di avere una nuova storia con un uomo turco, però non si è voluto sbilanciare troppo, ha solo dichiarato di essere molto felice.