Verissimo, Todaro: “Con Francesca Tocca amore ballerino, ma…”

Silvia Toffanin è tornata in grande stile con il suo Verissimo, ospitando in studio i volti più importanti della nuova stagione televisiva della Mediaset. Domenica, 10 settembre, tra gli ospiti del talk troviamo: Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, pronti a partire con il Grande Fratello; Massimo Ranieri, che debutterà giovedì 14 settembre su Canale 5 con la fiction “La voce che hai dentro”; e Raimondo Todaro, il quale tornerà presto a sedersi dietro la cattedra di Amici. Quest’ultimo ha concesso una lunga intervista alla Toffanin, parlando della sua carriera, della suo ritorno nel talent show e anche della turbolenta storia d’amore con Francesca Tocca.

Da diverse settimane, infatti, si mormora di una presunta crisi tra marito e moglie. Il tutto è iniziato da una segnalazione condivisa da Deianira Marzano, nella quale una sua seguace affermava di aver visto i due litigare in un ristorante in Sardegna. Da lì, una serie di mosse social ambigue da parte di entrambi hanno finito per alimentare ancora di più le voci di rottura. Ebbene, Todaro ha deciso di affrontare il gossip direttamente su Canale 5, raccontando a Verissimo gli alti e bassi vissuti con Francesca:

Con Francesca è un amore ballerino, ci conosciamo da piccoli. Va tutto bene, siamo birichini. Ci amiamo tanto, ma ci sono alti e bassi. Quest’estate abbiamo avuto una discussione in un ristorante. Lei è molto impulsiva e quindi si è alzata per schiarirsi le idee e così sono nati i gossip. Lei non mi ha mai dato modo di essere geloso, ma di base sono gelosissimo. Se ci fosse motivo lo sarei molto da bravo siciliano.

Dunque, Raimondo ha smentito di essersi lasciato con la moglie, pur ammettendo di non essere affatto esenti dalle liti di coppia. Anzi, a quanto pare, il loro matrimonio è fatto di continui alti e bassi, ma, nonostante ciò, l’amore continua a resistere. Dopodiché, l’ex ballerino di Ballando con le stelle ha parlato a cuore aperto con Silvia Toffanin di un periodo molto difficile vissuto nel 2020, quando iniziò a lavorare ad Amici. Proprio mentre si trovava in sala prove per il talent show di Canale 5, scoprì di avere due tumori maligni:

Nasce tutto da un’appendicite. L’intervento dura 4 ore, perché l’appendice aveva bucherellato l’intestino. Da lì ho fatto dei controlli di routine. Stavo entrando in sala prove con Lorella e la Maestra Celentano e mi arriva la telefonata. Mi hanno detto che avevo due tumori maligni. Il lavoro è stata la mia fortuna. Mi operavo e tornavo, anche se fisicamente ero a pezzi. Cercavo di sorridere e di non far vedere a nessuno che stavo male. Non volevo che mi guardassero con occhi diversi e che mi trattassero male. Per adesso sono fuori pericolo.

Infine, Todaro ha dato anche qualche anticipazione del suo ritorno ad Amici. Dopo la fine della scorsa edizione, nonostante la vittoria del suo ballerino Mattia Zenzola, si era parlato di una sua possibile sostituzione a causa di alcuni diverbi avuti con Maria De Filippi durante una puntata del Serale. Alla fine, però, il ballerino di danze latino americane è stato riconfermato nel suo ruolo di professore e, ai microfoni di Verissimo, non è riuscito a nascondere la sua felicità: