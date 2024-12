Verissimo, Thais Wiggers sull’ex Mammucari: frecciate e retroscena

Nel corso della puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio, sabato 21 dicembre, una delle ospiti più attese di Silvia Toffanin è stata Thais Wiggers. L’ex compagna di Teo Mammucari, con il quale ebbe anche una figlia di nome Julia, ha parlato del suo rapporto con il conduttore e, in particolare, di come stanno le cose a quasi sedici anni dalla fine della loro relazione. Tra frecciatine e nuove rivelazioni, l’ex Velina di Striscia la Notizia ha tirato fuori un po’ di scheletri dall’armadio del noto conduttore.

Thais vs Teo: il monologo de Le iene

Ospite nel salotto di Verissimo, come anticipato, l’ex velina di Striscia la Notizia ha parlato principalmente del suo ex compagno e del loro rapporto, sia prima che dopo la separazione. Stando alle dichiarazioni della Wiggers, la vita al fianco di Mammucari non è mai stata facile e adesso, dopo aver ascoltato il monologo a Le Iene e aver assistito alla scena nello studio di Belve, si è detta convinta che anche i telespettatori abbiano capito di che pasta è fatto l’ex compagno.

Ecco quindi che uno dei primi temi toccati dalla conduttrice è stato proprio quello del monologo di Teo Mammucari a Le Iene, un breve discorso pronunciato dal conduttore il 10 gennaio 2023 e incentrato proprio sul tema della separazione. In particolare, il perno del discorso di Mammucari era stata la sua esperienza di padre separato e dei problemi avuti con l’ex compagna nel cercare di mantenere un rapporto con la figlia. Insomma, si era trattato di un discorso che aveva fatto discutere molto e nel quale Mammucari aveva attaccato in modo evidente la sua ex compagna.

“Io non ero d’accordo con le sue parole e ma lui ha fatto lo stesso questo monologo”, ha affermato Thais. “Dalle sue parole si percepiscono dei comportamenti miei che non sono stati i miei comportamenti. Potrei anche comprovare con un fascicolo dell’avvocato però non è questa la sede. […] Io vengo sempre dipinta come la cattiva che non è la mia immagine, non sono i miei comportamenti, non è quello che io ho fatto come mamma”, ha poi concluso l’ex velina di Striscia la Notizia.

La frecciata Instagram dopo la puntata di Belve

Proseguendo, nel corso dell’intervista, Thais ha anche parlato della famosa story Instagram da lei pubblicata in seguito alla messa in onda dell’intervista (se così vogliamo chiamarla) dell’ex compagno a Belve. “Le maschere prima o poi vanno giù” aveva scritto l’ex velina in quell’occasione. Una breve ma incisiva frase della quale non tutti avevano capito il senso inizialmente.

“Esatto perché tempo al tempo prima o poi la maschera cade e sinceramente ho sparato una frecciatina ma questa freccia mi è partita dal cuore perché dopo anni di distorsione dei fatti, di quello che abbiamo vissuto e di come mi sono comportata io ho capito che in quel momento lì, nel momento dell’intervista, tutti hanno visto la persona con cui io provo a dialogare da 18 anni”, ha spiegato Thais, sottolineando ancora una volta le difficoltà che continua a incontrare da molti anni nell’avere un dialogo costruttivo con Mammucari.

Insomma, la situazione dipinta dall’ex velina pare essere davvero molto complicata. Circostanza nella quale, inevitabilmente, rischia di andarci di mezzo anche la figlia Julia che, come sottolineato anche dal monologo di Mammucari a Le Iene, più volte ha pensato di essere la causa degli scontri tra i genitori.

Per concludere, Thais ha tenuto a sottolineare ancora una volta il fatto che lei, contrariamente a quanto abbia dato a vedere il conduttore negli ultimi anni e nel corso del monologo, non gli ha mai impedito di passare del tempo con Julia. Nemmeno quella volta che, stando alle parole del conduttore, lei ha portato con sé la figlia in Brasile: “Io sono andata in Brasile con mia figlia, certo che sono andata ed è stato ottimo per mia figlia aver vissuto la compagnia della mia famiglia, aver imparato il portoghese. […] Ovviamente se una mamma parte con un bambino parte con la firma del padre.”

Insomma, le tensioni tra i due continuano a esserci da molti anni ormai, motivo per il quale pare inutile ormai domandarsi se riusciranno a trovare un punto di incontro, soprattutto per il bene della loro unica figlia. A questo punto rimane solamente da chiedersi se il conduttore replicherà alle dichiarazioni dell’ex compagna.

Il ricordo della madre

Come anticipato, nel corso dell’intervista c’è stato ampio spazio anche per parlare della carriera di Thais e per ripercorrere alcune delle tappe più importanti della sua vita. Il percorso professionale di Thais Wiggers è iniziato molto presto, quando aveva solamente 14 anni, e grazie ai suoi genitori, che l’hanno sempre supportata e aiutata a rincorrere i suoi sogni: “Mia madre era la velina. Ballava, era sorriso e allegria”, ha affermato l’ex velina ricordando la mamma.

“Sono riuscita a darle l’ultimo abbraccio. Abbiamo dormito insieme cinque giorni prima che se andasse”, ha poi proseguito Thais, visibilmente commossa.