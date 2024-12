Teo Mammucari si ritira dalla tv: scelta drastica dopo il video inedito

Teo Mammucari, che si è reso protagonista di una serie di scivoloni dimenticabili dopo l’intervista a Belve, ha deciso di ritirarsi dalla tv e dal teatro. In particolare il comico ha annunciato che si prenderà una lunga pausa. Da qui la decisione drastica di annullare le rimanenti date del suo tour teatrale e le apparizioni sul piccolo schermo. La scelta del comico arriva dopo la figuraccia delle scorse ore. Lo showman ha registrato per Striscia la Notizia un filmato, affermando che i “vaffa” pronunciati a Belve durante il suo abbandono fossero stati montati ad hoc in post produzione. Quindi ha lanciato l’appello a Francesca Fagnani, invitando la conduttrice a dire che le parolacce erano state estrapolate per metterlo in cattiva luce. Come è finita? Che sui social è trapelato un video inedito in cui si vede Mammucari scandire i “vaffa” subito dopo il diverbio con la giornalista. Altrimenti detto, non c’è stato alcun ‘trucco’ usato dalla trasmissione in post produzione. La faccenda ha innescato nuove critiche feroci sul comico che ha poi reso noto di volersi fermare.

questo video smentisce l’insinuazione fatta da Mammucari che il vaffa fosse stato tagliato e montato ad arte dagli autori di #Belve @francescafagnan pic.twitter.com/sqSHyc7uLq — iconoholic (@iconoholic) December 17, 2024

“Per motivi personali e di salute mi sono preso una pausa dalla tv e dal teatro. Mi dispiace moltissimo per il tour teatrale e mi scuso per il disagio creato a chi mi segue e mi vuole bene. Tornerò più forte di prima”. Così Mammucari ai microfoni di TvBlog. Cancellate quindi le date di Padova il 3 gennaio, di Verona il 4, di Milano l’8, di Roma il 22, di Varese il 31, di Bologna l’8 febbraio, di Torino il 26, di Firenze il 7 marzo, di Terracina il 15, di Aprilia il 29 e di Napoli il 18 aprile.

Teo Mammucari, l’intervista ‘boomerang’ a Belve

L’intervista a Belve si è rivelata un vero e proprio boomerang per lo showman. L’atteggiamento avuto con la Fagnani è stato ritenuto da quasi tutti pretestuoso, polemico e poco rispettoso. Il comportamento ondivago assunto da Mammucari dopo il faccia a faccia è forse stato pure peggiore. Prima ha fatto dei video in cui ha voluto lasciare intendere che la conduttrice ha giocato sporco, poi ha chiesto scusa. Il giorno successivo ha però nuovamente attaccato la giornalista con l’appello a Striscia la Notizia e l’accusa che dietro ai suoi “vaffa” ci fosse stata una manomissione in post produzione. Accusa che dal video inedito sopracitato è stata clamorosamente smentita. Forse sì, Teo ha proprio bisogno di staccare per un bel po’.