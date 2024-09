Verissimo, Teresa e Andrea: Toffanin li stuzzica, “quando un figlio?”

Puntata piena di ospiti quella di Verissimo andata in onda sabato, 21 settembre, su Canale 5: da Gerardina Trovato ai conduttori di Tu Si Que Vales, dalla tennista Jasmine Paolini al duo Paola e Chiara, fino alla star di Endless Love Melisa Asli Pamuk e una delle coppie più amate di Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Esattamente una settimana fa, Teresa e Andrea sono finalmente convolati a nozze con una bellissima cerimonia a Sorrento dopo più di cinque anni di relazione. A distanza di sette giorni, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono approdati nel salotto di Silvia Toffanin per svelare tutti i retroscena del loro matrimonio.

Per l’occasione, Teresa ha deciso di restare in tema, indossando il vestito della sua festa di nozze, nonché l’ultimo cambio di quella che è stata la giornata più bella della sua vita. L’intervista di Andrea e Teresa è stata particolarmente emotiva, dato che la coppia non è riuscita a trattenere la commozione nel parlare del momento in cui hanno coronato il loro amore. “Essere la signora Dal Corso fa strano. Devo dire che non sono ancora riuscita a dire ‘mio marito’. Però devo dire che sento che non è cambiato nulla, perché c’era già qualcosa di grande che ci univa. Anche se il matrimonio è stato il coronamento, il sogno di tutto. Mi sento uguale a prima, forse lo amo ancora di più”, ha confessato Teresa.

L’ex tronista ha raccontato di aver ricevuto una lettera da parte di Andrea prima di raggiungere l’altare, in cui lui cercava di tranquillizzarla. Inoltre, le ha regalato una collana in memoria dello zio che non c’è più, facendola piangere ancor prima dell’inizio della cerimonia. Andrea cercava di rassicurarla dato che il giorno prima, nella festa pre-wedding, era scoppiato un temporale, lasciando Teresa molto turbata. “La notte prima abbiamo dormito separati, io con mamma e papà proprio come da tradizione”, ha poi aggiunto l’ex tentatrice.

Successivamente, è stato mostrato un video riassuntivo del loro grande giorno, che ha emozionato anche Silvia Toffanin. La conduttrice, visibilmente commossa, è scoppiata in lacrime e ha calorosamente abbracciato i neo sposi. Ad un certo punto, sono andate in onda delle ‘interviste‘ fatte ai genitori di entrambi, dove la mamma e il papà di Teresa confessavano di voler presto un nipotino maschio.

“I tuoi genitori ti mettono un po’ di pressione perché vogliono il nipotino maschio”, ha commentato Silvia. “Loro desiderano tanto vederci costruire una famiglia. Si fa con i nostri tempi. I genitori ovviamente questo si augurano”, ha chiarito l’ex tronista. Andrea ha poi raccontato che presto partiranno per la loro luna di miele, durante la quale visiteranno prima il Giappone e poi si sposteranno in Sud Africa.

“Quindi viaggio di nozze, e poi magari tornate in tre! Come vogliono mamma e papà, che mi hanno chiamato e m’han detto ‘mi raccomando dillo a Teresa che si devono dare da fare'”, ha scherzato la Toffanin, mettendo un po’ di pressione alla coppia. “La devo far rilassare”, ha scherzato infine Andrea.