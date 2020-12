Verissimo, Stash gelido sulle nozze: “No a contrattualizzare un sentimento”

Il cantante dei The Kolors e la compagna hanno raccontato a Silvia Toffanin la gioia di essere diventati genitori per la prima volta

Stash, al secolo Antonio Fiordispino, e Giulia Belmonte sono sbarcati a Verissimo. Lui ospite in studio, lei in collegamento da remoto. I due sono appena diventati genitori della piccola Grace e hanno raccontato l’emozione di accogliere la neonata, la loro prima figlia. Il cantante dei The Kolors è stato tutto sorrisi, dolcezze e tenerezze, apparendo in una luce inedita. Da neo padre, appunto. “Mi reputo un bravo papà, almeno per questa prima settimana”, ha dichiarato sorridente. Tutto vero, come ha confermato Giulia che ha narrato che anche lui passa le notti in bianco per darle manforte.

“Grace non mi fa dormire tanto, infatti durante il giorno siamo degli zombi”, la confidenza della Belmonte. E Stash si sveglia? “Io sto sveglio e la guardo, mi dispiace che lei sia sveglia e io no”, la risposta romantica dell’artista che ha trovato il plauso della padrona di casa Silvia Toffanin. Non solo: su Twitter c’è stato un tripudio di commenti entusiasti per la coppia, considerata vera, genuina e dolce.

La Toffanin è passata al capitolo eventuali nozze. Sono in progetto ora che è giunta la piccola Grace? No. E pare che non siano soltanto rimandate. Sembra proprio che non ‘s’hanno da fare’, né ora né mai. “Non mi piace l’idea di contrattualizzare un sentimento”, ha spiegato Antonio, dichiarando che sa che una simile esternazione potrebbe essere criticata da diversi fronti. Dall’altro lato ha rimarcato di vedere le nozze come una sorta di promessa ‘innaturale’. Per questo non c’è alcun piano né ora, né in futuro. Chissà…

E il parto? Come è andato? “Io ho fatto un po’ da giullare, ho cercato di rallegrare Giulia e di tranquillizzarla”. Spazio quindi a uno spassoso aneddoto: “Ho chiesto all’ostetrica: ‘Perché mi sta odiando così tanto? Lei mi ha detto: ‘Tranquillo, se ancora non ti ha detto le parolacce sei fortunato”. Così Antonio ha scoperto che durante il travaglio una donna è molto suscettibile. Nessun problema ovviamente, anzi solo una sana normalità da ricordare con il sorriso sulle labbra.

Stash e Giulia Belmonte: la nascita di Grace lo scorso 3 dicembre

Grace è nata lo scorso 3 dicembre, rendendo padre Antonio, 32 anni, e Giulia, 24. La giornalista e il cantante hanno dichiarato di attendere la loro prima figlia durante una puntata di Amici Speciali di Maria De Filippi. La notizia stata resa nota in modo totalmente inaspettato, visto che l’artista campano non aveva nemmeno reso noto di essere fidanzato. Da sempre Fiordispino è molto riservato sulla sua vita privata.