Stash dei The Kolors papà: Giulia Belmonte ha partorito, il nome scelto

Grace è nata. La prima figlia di Stash, 32 anni, e Giulia Belmonte, 24, è venuta alla luce poche ore fa, lungo la mattinata di giovedì 3 dicembre 2020. La giornalista e il cantante, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, hanno annunciato tramite i loro profili Instagram la lieta novella. Antonio Fiordispino, questo il nome all’anagrafe del frontman dei The Kolors, ha pubblicato un post pieno di gioia e affetto, informando i suoi fan che il parto è andato bene

“È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande! Brava mami, sei immensa! Grazie a tutti per gli auguri!”. https://www.instagram.com/p/CIVHVMeHMY5/

Anche Giulia è stata attiva sui social dopo aver partorito. La ragazza non si è mostrata, ma ha pubblicato una Stories in cui ha ripreso il compagno intento a fare una abbondante colazione con caffè e brioches. Si ricorda che la love story e la dolce attesa, quando vennero comunicate, furono un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Stash, da sempre molto riservato, non aveva detto ad anima viva, almeno pubblicamente, di essere fidanzato, tantomeno che sarebbe divenuto padre a breve. Il tutto è stato reso noto in un sol colpo, qualche mese fa.

Durante l’ultimo atto televisivo di Amici Speciali, talent in cui si sono cimentati i The Kolors, ecco la sorpresa, con Maria De Filippi che annunciava che il suo ex allievo, assieme a Giulia, avrebbe avuto un bebè. Immediatamente scattò la curiosità ‘collettiva’ tra i fan. In particolare si ‘indagò’ su chi fosse la donna al fianco dell’artista. Si scoprì che si trattava della Belmonte, appunto.

Da allora i due giovanotti non si sono più nascosti e anche sui social si sono mostrati assieme, seppur non hanno mai ‘esagerato’. Antonio e la giornalista si sono incontrati circa un anno e mezzo fa. Una love story coltivata in gran segreto e lontana dalla luce dei riflettori della cronaca rosa. Si ricorda che Stash per anni ha vissuto una relazione con Carmen, una giornalista di moda.

Poi nel 2017 il naufragio sentimentale. Il tempo di guarire le ferite d’amore ed ecco che nel 2019 è tornato ad aprire il suo cuore. A infilarcisi dentro la Belmonte, che partecipò a Miss Italia nel 2013.

Nel frattempo i fan sperano che dopo la figlia i due possano presto convolare a nozze, ma sul tema Fiordispino è stato chiaro: i fiori d’arancio non rientrano, per ora, nei piani della coppia.