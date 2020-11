Amici, Stash e Giulia presto genitori: parla la Belmonte

Stash dei The Kolors, 32 anni, e la fidanzata Giulia Belmonte, 24, si apprestano a diventare genitori. L’attesa si fa sempre più trepidante, come ha confidato la giornalista e modella ai propri followers su Instagram. Il parto ormai è agli sgoccioli e le emozioni si fanno sempre più forti. La paura, però, è stata messa al bando, ha spiegato la stessa Giulia, sottolineando che è assai più grande la gioia di non vedere l’ora di tenere la figlia tra le braccia. Dopodiché, stimolata dai fan, ha dichiarato di non aver alcun timore della crescita del pancione. “Sarei preoccupata del contrario”, ha chiosato.

La modella ha reso note altre chicche. Ad esempio ha informato che la cameretta della piccina è già stata acquistata (deve essere solo montata) e che è tutto pronto per accoglierla nel migliore dei modi. Inoltre Giulia ha specificato che la vita con Stash, al secolo Antonio Fiordispino, e la nascitura al momento è prevista a Milano. Dunque crescerà nel capoluogo lombardo.

Giulia e Stash sono da un lato ‘scossi’ positivamente dal punto di vista emotivo, dall’altro tranquilli e fiduciosi che ogni cosa andrà per il meglio. Si ricorda che i due, molti riservati, si sono conosciuti circa un anno e mezzo fa. Una relazione coltivata in gran segreto e lontana dalla luce dei riflettori della cronaca rosa. Antonio Fiordispino per anni è stato fidanzato con Carmen, una giornalista di moda, ma dal 2017 era tornato single. Poi nel 2019 l’incontro con la Belmonte, che partecipò a Miss Italia nel 2013, e la scintilla d’amore che ha provocato un falò sentimentale ancora oggi in atto.

Per quel che riguarda la gravidanza, la coppia l’ha scoperta durante il periodo del lockdown, tra marzo e aprile scorsi. La notizia è poi stata resa pubblica ad Amici Speciali di Maria De Filippi, in mondovisione, con gran sorpresa dei fan. E se il traguardo di diventare genitori è ormai imminente per Antonio e Giulia, quello dei fiori d’arancio è lontano. Il cantante ha puntualizzato in diverse occasioni che il matrimonio non è nei loro piani imminenti.