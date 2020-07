Stash: rivelato il sesso del suo primo figlio, l’annuncio

Il popolare cantante e voce della band musicale dei The Kolors, Stash, è tornato alla ribalta della cronaca per un particolare inedito che riguarda la sua vita privata. In tanti ricorderanno che durante l’ultimo appuntamento con ‘Amici Speciale‘, il cantante aveva annunciato pubblicamente che sarebbe presto diventato papà. Un annuncio che ha emozionato e al contempo lasciato sorpresi in molti, ignari fino a quel momento che l’artista e la sua compagna Giulia Belmonte fossero in dolce attesa. In una recente intervista al settimanale Chi i due hanno raccontato che hanno scoperto dell’arrivo del loro primo figlio durante il periodo del lockdown imposto dall’emergenza sanitaria del Coronavirus. Un regalo inaspettato in un periodo molto brutto, che per la coppia ha rappresentato un’iniezione di forza inspiegabile. Stash Fiordispino e Giulia si sono conosciuti un anno fa. La loro frequentazione si è poi intensificata nel momento in cui hanno capito meglio i loro sentimenti e condiviso dei progetti per il futuro.

Stash rivela il sesso del nascituro con una canzone

Nonostante si sia tanto parlato dell’arrivo di un bebè in casa Fiordispino-Belmonte, non era ancora stato svelato il sesso del nascituro. A rivelarlo è stato lo stesso cantante nelle scorse ore attraverso un video musicale pubblicato poi sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram. Nel video Stash intona la celebre canzone dei Beatles ‘And I love her‘. Ma non è tutto, perché per chi non avesse capito del tutto il messaggio inviato, alla fine del filmato il cantante dice: “Femmina“. A commento del post, l’artista ha invitato tutti a sentire la parte finale del video.

Il nuovo capitolo della vita di Stash e Giulia

Lo scorso mese di giugno il cantante aveva condiviso sui social le emozionanti immagini dell’ecografia di Giulia Belmonte. A corredo di quelle immagini il commento del cantante che sottolineava il fatto che quella era sicuramente la musica più bella che avesse mai scritto. Come tante cose straordinarie sono arrivate nella vita dell’artista inaspettatamente, così è stato anche per l’arrivo della prima figlia. Un’esperienza straordinaria che ha traghettato la coppia verso l’inizio di un nuovo capitolo della loro vita.