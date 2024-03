Verissimo, Stash e il periodo difficile: “Ho avuto attacchi di panico”

Nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 domenica 17 marzo, tra i tanti ospiti di Silvia Toffanin c’è stato anche il frontman della band The Kolors, Antonio Alex Stash Fiordispino, noto a tutti come Stash. Il gruppo è reduce dal successo a Sanremo con la canzone “Un ragazzo, una ragazza” e della precedente “Italodisco”, diventata un vero e proprio tormentone estivo. Durante la lunga intervista con la conduttrice il cantante ha parlato della sua carriera con i The Kolors, raccontando di come il successo sia stato il risultato di tanti fallimenti e rivelando come nella sua vita ci siano stati anche alcuni momenti bui. Ha dichiarato difatti di aver sofferto di attacchi di panico.

Stash ha spiegato come il suo trasferimento a Milano abbia influito particolarmente sul suo stato emotivo, soprattutto perché i suoi amici erano rimasti tutti a Napoli, sua città natale. Di conseguenza il frontman dei The Kolors ha sofferto molto la solitudine. Ha poi spiegato come inizialmente sia stato difficile per lui gestire il successo ottenuto con la band. Questo l’ha portato a vivere un periodo buio. Ad aiutarlo ad uscirne è stata in particolare la nascita della sua bambina, Grace, avuta dalla compagna Giulia Belmonte. Deve quindi molto alla sua famiglia.

Il cantante di “Italodisco”, parlando di Giulia ha addirittura affermato:

E’ stata un miracolo.

Stash ha anche parlato del suo rapporto speciale con il nonno di cui porta il nome, Antonio.

Il successo ottenuto con i The Kolors e la consegna del disco di platino

Durante l’intervista con Silvia Toffanin Fiordispino ha anche parlato del successo ottenuto con la sua band, i The Kolors, e di come si siano conosciuti. Il gruppo è nato quindici anni fa e si è esibito per la prima volta in un locale storico di Milano ormai chiuso, Le Scimmie. La band ha raggiunto poi il successo in seguito alla fortunata partecipazione al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi nel 2015, edizione vinta proprio da loro. I suoi compagni di band l’hanno poi raggiunto in studio per eseguire insieme il loro successo sanremese “Un ragazzo, una ragazza”. La conduttrice ha anche fatto una sorpresa a Stash e gli altri membri del gruppo, consegnandogli il primo disco di platino ottenuto dalla canzone.