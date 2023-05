Come tutti sapranno domenica scorsa, 14 maggio, si è chiusa la stagione di quest’anno di Verissimo, il talk show in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin. Per questo motivo da sabato il programma proseguirà con l’edizione speciale Verissimo Le storie, dedicata alle più belle interviste che la conduttrice ha realizzato nel corso di questa edizione. Non mancheranno anche contenuti inediti e uno di questi sarà dedicato alla appena conclusa edizione di Amici. Sabato 20 maggio a partire dalle 16:30 nel salotto di Silvia Toffanin saranno ospiti i finalisti del talent show di Maria De Filippi: Angelina Mango, Wax, Mattia Zenzola e Isobel Kinnear. A una settimana di distanza dalla finale di Amici i ragazzi si racconteranno al pubblico e, come di consueto, riceveranno delle bellissime sorprese. Grazie a SuperGuidatv e alla collaborazione di Amici News ecco quello che sappiamo in anteprima sulla prossima puntata speciale di Verissimo.

Gli ospiti in studio e le interviste

In studio insieme a Silvia Toffanin ci sarà ovviamente il vincitore dell’ultima edizione del talent: Mattia Zenzola. Il giovane ballerino avrà la possibilità di parlare della sua esperienza nella scuola di Amici e del suo amore per la danza, facendo anche qualche anticipazione su quello che sarà il suo futuro lavorativo. Lo vedremo anche ballare prima da solo e poi in compagnia di Benedetta, coreografando la canzone Titanium di Sia, e lo vedremo anche emozionarsi grazie a due sorprese: una da parte della madre e una da parte del suo ex tutor Raimondo Todaro.

Non mancheranno poi gli altri finalisti: Wax, Angelina Mango e Isobel Kinnear. Parlando di Wax, ad attenderlo in studio ci sarà la sua ex tutor Arisa che lo ha sempre sostenuto e ha creduto nelle sue capacità e nel suo talento fin dall’inizio del talent. In seguito Wax canterà il suo ultimo singolo Anni 70, destinato secondo molti a diventare un vero e proprio tormentone estivo.

E infine sarà la volta di Angelina e Isobel. Per la cantante ci stanno ben due sorprese: la prima dalla sua amica e compagna di viaggio Federica, uscita dalla scuola di Amici poco prima della finale, e quella della sua prof di canto Lorella Cuccarini. Anche Isobel riceverà una bellissima dedica dalla sua tutor Alessandra Celentano e anche dalla madre, che attualmente vive in Australia.

Non è finita qui: oltre ai professori di Amici in studio ci saranno anche Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffrè.

Amici 23: le novità e le anticipazioni

Si è appena conclusa l’ultima edizione di Amici ma già si pensa alla prossima: nelle prossime settimane partiranno i lavori per la definizione della 23esima edizione del talent. Pare che la data di inizio sia già stata decisa ma non ancora confermata: Domenica 17 settembre 2023 la scuola di Amici sarà pronta ad accogliere i ballerini e i cantanti che ci faranno emozionare da lì fino alla primavera 2024.

Secondo alcune indiscrezioni due dei tutor di questa edizione sarebbero pronti a lasciare libera la loro cattedra. Si tratterebbe di Arisa e di Raimondo Todaro. La cantante avrebbe nei suoi piani quello di dedicarsi solamente alla musica con l’obiettivo di rientrare tra i cantanti in gara della prossima edizione del Festival di Sanremo. Per Todaro invece la motivazione dell’addio sarebbe da ricercare in una forte litigata che il ballerino ha avuto con la conduttrice Maria De Filippi ma che i telespettatori non hanno mai visto in quanto è stata tagliata in fase di montaggio. Per questo motivo quindi la produzione avrebbe intenzione di sostituirlo.