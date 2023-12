Verissimo, sorelle Valli: Ludovica ignorata, “non ne sapevo nulla”

A Verissimo, nella puntata di sabato 2 dicembre, ad essere ospiti sono stati Beatrice Valli e il compagno Marco Fantini. Davanti a Silvia Toffanin, la coppia ha ripercorso la propria love story, iniziata dieci anni fa. Tra gli altri argomenti affrontati durante l’ospitata anche il matrimonio, previsto nel 2024, e la lettera che Eleonora Valli, sorella di Beatrice, aveva scritto per quest’ultima. Tanti i complimenti riservati all’ex corteggiatrice e all’ex tronista, definite due persone oneste, nonché fonte di ispirazione per la stessa Eleonora. A non ricevere menzione è stata invece Ludovica, l’altra sorella Valli che, dal canto suo, non aveva fatto pervenire alcun messaggio a Beatrice.

La lettera di Eleonora pubblicata sui social: il commento di Ludovica

La bella lettera di Eleonora è stata poi pubblicata sui social da quest’ultima e da Beatrice. Proprio nei commenti del post, a spiccare è stato un commento di Ludovica che, replicando alle parole di un’utente, ha spiegato di non essere al corrente di quanto accaduto, lasciando intendere di non esser stata, probabilmente, avvertita dalle due sorelle: “Nemmeno sapevo di tutto ciò… Basta ogni volta creare film inesistenti se non si sa la realtà dei fatti” è quanto si è potuto leggere in un commento, poi rimosso insieme a gran parte del botta e risposta con la suddetta utente.

Beatrice Valli e il rapporto con la sorella Ludovica

Già da tempo gira voce che tra Ludovica e Beatrice non scorrerebbe proprio buon sangue e le due sono state, in alcune occasioni, protagoniste di frecciatine e battutine. L’ultima, ad esempio, risale alla nascita del secondo figlio di Ludovica: Otto Edoardo. Scelta del nome che aveva fatto discutere, poiché Beatrice aveva detto in passato di voler chiamare un eventuale figlio maschio proprio “Edoardo”. Nel congratularsi con la sorella, Beatrice si era riferita al piccolo chiamandolo solamente “Otto”. L’ex corteggiatrice, inoltre, aveva criticato, sul suo profilo Instagram, la moda del dare il doppio nome ai propri figli.

Ad un utente che aveva commentato la foto di Beatrice sulla copertina di Grazia, inoltre, l’ex corteggiatrice aveva replicato mettendo in chiaro il suo rapporto con Ludovica. Beatrice aveva smentito come sua sorella potesse essere invidiosa, negando così eventuali disguidi tra le due.