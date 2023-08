Beatrice Valli: “Mia sorella Ludovica invidiosa? Ora parlo io”

Beatrice Valli è riuscita a raggiungere un traguardo lavorativo importante. L’influencer, infatti, si è aggiudicata la copertina del numero di Grazia di questa settimana. Insieme a lei, a posare per la portata, la sua ultima figlia, Matilda Luce, nata lo scorso aprile. La Valli è stata intervistata per parlare della maternità e dei diversi modi di essere famiglia, insieme a tante altre mamme e donne lavoratrici, come Simona Ventura, Barbara Palombelli e l’attrice americana Susan Sarandon. Chiaramente, Beatrice è un’esperta sul tema, essendo diventata mamma ad un giovanissima età: a soli 17 anni ebbe il suo primo figlio, Alessandro, da una precedente relazione. Successivamente, dopo aver conosciuto Marco Fantini a Uomini e Donne, la coppia è riuscita a costruire una bellissima famiglia allargata, con l’arrivo di altre tre bambine: Bianca, Azzurra e la neonata Matilda Luce.

Beatrice ha subito condiviso la copertina di Grazia sul suo profilo Instagram, dove appare sorridere con un lungo vestito nero insieme alla sua ultima figlia. Il post ha subito ricevuto centinaia di commenti, molti dei quali pieni di complimenti per lei e la bebè. Non sono mancate le critiche, però, da parte di chi non sostiene l’esposizione pubblica dei bambini sui social da parte delle influencer, una su tutte, per l’appunto, la Valli, che è solita condividere quotidianamente immagini e video dei suoi figli. Ad ogni modo, c’è anche chi, nel tentativo di fare un complimento, ha tirato fuori un tema alquanto delicato per Beatrice, ovvero il rapporto con sua sorella Ludovica.

Ludovica e Beatrice hanno molte cose in comune: entrambe hanno raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione a Uomini e Donne (la prima da tronista e la seconda come corteggiatrice) e tutte e due sono influencer e mamme. Non è una novità tra le due sorelle sembrerebbe non scorrere esattamente buon sangue. Tra loro, infatti, c’è sempre stata una sorta di rivalità intrinseca, alimentata dalle stesse sorelle, che non si sono mai risparmiate frecciatine o battutine equivocabili. L’ultima risale alla nascita del secondo figlio di Ludovica, Otto Edoardo.

La scelta del nome aveva fatto discutere, poiché Beatrice aveva detto in passato di voler chiamare un eventuale figlio maschio proprio “Edoardo”. Per questo, nel dare le congratulazioni alla sorella, la compagna di Marco Fantini si era riferita al bebè chiamandolo solamente “Otto”. Non solo, l’ex corteggiatrice aveva poi tirato un’altra frecciatina sul suo profilo Instagram, criticando la moda di dare il doppio nome ai propri figli. Ebbene, a tal proposito, un utente ha commentato la foto di Grazia, scrivendo: “Come sei diversa senza filtri… Comunque ROSICAMENTO part II per Ludovica Bebè Otto”, riferendosi proprio a questa rivalità e ai rispettivi bambini nati a poche settimane di distanza.

Al che, Beatrice ha deciso di rispondere in questo modo, affrontando anche le insinuazioni sulla sorella: “Sono sempre stata molto sicura di ciò che sono! Non ho bisogno di filtri nella mia vita. E comunque non credo che Ludovica sia invidiosa come dici, ognuno è fiero di ciò che è”. Insomma, l’influencer ha voluto difendere a suo modo il rapporto con Ludovica, negando eventuali disguidi tra di loro.