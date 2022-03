Verissimo: Sophie esagerata, Manila meno esosa. Abiti, marca e prezzo

Le due protagoniste del GF Vip 6 hanno sfoderato due look originali: una ha optato per una fantasia variopinta, l’altra per la tinta unita

Dopo essere state protagoniste al Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, entrambe arrivate ad un passo dalla finale del reality show condotto da Alfonso Signorini (hanno dovuto arrendersi al televoto poco prima dell’ultimo miglio), si sono raccontate a Verissimo, lungo la puntata in onda domenica 27 marzo. Innanzi a Silvia Toffanin, hanno parlato della loro esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia e come hanno ripreso in mano la loro vita dopo la conclusione del programma. A colpire anche i due look sfoggiati nel talk di Canale Cinque: l’ex tronista di Uomini e Donne ha optato per un variopinto chemisier con stampa paisley, mentre l’ex Miss Italia ha preferito un abito in tinta unita dal colore blu con doppio taschino e cintura.

Capitolo marca e prezzi: Sophie non ha badato a spese visto che il suo chemisier ha un costo da capogiro, assolutamente fuori budget per i “comuni mortali”. Chi volesse avere il capo di abbigliamento nel proprio armadio di casa deve infatti sborsare la bellezza di euro 1.570. Insomma, mica noccioline. L’articolo è griffato Etro, nota casa di moda italiana fondata nel 1968.

Manila ha invece scelto un vestito meno “esoso” dal punto di vista economico: l’abito che ha indossato è acquistabile pagando 467 euro ed è targato Babylon.

Sophie e Soleil, dubbi sul loro rapporto

A Verissimo Sophie è sbarcata assieme a Soleil. Esatto, una delle sue “rivali” all’interno della Casa del GF Vip. Nella dimora di Cinecittà le due ragazze si sono scontrate in diverse occasioni. Poi, come d’incanto, spentisi i riflettori, sono diventate “sorellone”. Prima ancora che iniziasse il GF Vip 6 erano circolate indiscrezioni che spiegavano che i due ex volti di UeD avrebbero seguito un copione facendo le matte a quattro tra loro e innescando liti e battibecchi, salvo poi fare pace, con tanto di “e vissero tutti felici e contenti”.

In effetti il canovaccio è stato proprio quello che alcune indiscrezioni hanno descritto con largo anticipo prima ancora che prendesse avvio il reality show. Il dubbio che un copioncino se lo fossero studiato entrambe rimane.