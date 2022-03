GF Vip Manila e Soleil si sono riviste: retroscena, così è andato l’incontro

Al Grande Fratello Vip 6 si sono prima amate e poi attaccate a vicenda, facendosi la guerra a suon di rinfacciamenti e accuse: così era giunta al capolinea l’amicizia tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. L’ex Miss Italia si era staccata anche da Katia Ricciarelli, altra inquilina con la quale prima ha legato, poi ha avuto frizioni a non finire. Ebbene? Con l’italo americana, a reality show concluso, ha riappianato i rapporti oppure no? Le due donne si sono riviste di recente e per la prima volta dopo che è giunta al termine la loro esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Si sono incontrate in occasione dell’ospitata a Verissimo di cui sono state entrambe protagoniste (la puntata con le loro interviste sarà trasmessa o sabato 26 o domenica 27 marzo). Ruggini? No, a sorpresa c’è stato un clima sereno e disteso nel dietro le quinte del talk timonato da Silvia Toffanin.

Soleil e Manila si sono incontrate a Verissimo: cosa è accaduto nel backstage

A rivelare che ogni attrito è stato archiviato sono state sia Soleil sia Manila che sono apparse sui loro profili Instagram, in alcune Stories, mostrandosi serene e sorridenti. Con loro, alle prese con il trucco, è spuntata anche Sophie Codegoni. “Altro che parlate… parlate! Non si rinnega nulla”, ha chiosato la Nazzaro abbracciando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dunque nessun gelo, anzi segnali di distensione e pacificità. Dalla serie, tutto bene quel che finisce bene… Senza rancori né rimpianti.

Evidentemente il colloquio che hanno avuto nel backstage del programma del sabato pomeriggio di Canale Cinque ha calmato le acque visto che Manila, solo pochi giorni fa – e quindi a GF Vip già concluso -, aveva lasciato intendere di non avere intenzione di riallacciare i legami con l’opinionista de La Pupa e il Secchione (Soleil, subito dopo essere stata eliminata dal reality è stata arruolata da Barbara d’Urso). Così la Nazzaro si era pronunciata circa la possibilità di fare pace con l’ex compagna di avventura nella Casa più spiata d’Italia:

“Io, con Sole, nell’ultimo periodo, ho avuto dei rapporti molto distesi e molto tranquilli – ha aggiunto -. Però no, non ci sentiamo da quando è finito il programma, però non ne parlo in maniera negativa. Con lei ho chiarito e quando Manila Nazzaro chiarisce, chiarisce, quando Manila non chiarisce – come ho fatto con Katia, non chiarisco”.

Insomma, da un lato aveva dichiarato di aver chiarito, dall’altro aveva fatto trapelare di non avere intenzione di proseguire a coltivare un rapporto con l’ex volto di UeD. Ora, forse, chissà… I presupposti per gettare le basi per un riavvicinamento ci sono.