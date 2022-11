Verissimo, Soleil: bugia su Luca Onestini, Toffanin non apre bocca

Soleil Sorge protagonista a Verissimo. Nel salotto orchestrato da Silvia Toffanin, l’influencer ha presentato “Il manuale della St**za”, libro da lei stessa scritto e ricco di aneddoti personali. Molestie, bullismo, battaglie personali e tanto altro: questi i temi pilastri della fatica letteraria dell’ex volto di Uomini e Donne. Spazio anche ai rapporti con Alex Belli e Delia Duran, coppia con cui lo scorso anno, per mesi, ha catturato l’attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip 6. Quella che doveva essere un’amicizia speciale ‘chimico-artistica’ è evaporata totalmente. Oggi non ne resta più nulla. Spazio poi a un commento sul suo ex Luca Onestini, commento che ha nascosto una palese bugia (evidentemente Soleil su tale questione ha la memoria molto corta).

Pronti via, Silvia Toffanin ha chiesto all’ospite del bullismo subito da giovane. “Del bullismo cosa ricordo? Quando facevano l’appello e tutti erano Francesca, Giovanni, Marco… – ha spiegato Soleil – Avevo paura quasi del momento che pronunciavano il mio nome, magari lo pronunciavano male e arrivavano i commenti. Mi chiedevano da dove vieni e per me era sempre uno spiegare qualcosa. Ricordo quel disagio, quel sentire un giudizio sulla propria pelle”.

Spazio poi al legame profondo che ha con la mamma Wendy, la quale, di recente, è tornata a battagliare con il tumore al seno. Soleil e il genitore credevano che la lotta al tumore fosse alle spalle e invece il male ha di nuovo ribussato alla porta. “Pensavamo fosse una battaglia sconfitta del tutto – ha narrato l’ex corteggiatrice di UeD -, ma a volte queste cose hanno sviluppi inaspettati e ora mia mamma sta affrontando un’altra battaglia. Ora io sono più forte e più grande e posso starle accanto di più”.

In più frangenti Soleil ha spiegato perché, a differenza di molte sue colleghe e coetanee, non si è rifatta il seno. Anche a Verissimo ha ribadito la convinzione della sua decisione, andandone orgogliosa: “Rifarsi il seno? Sono pro chirurgia, se aiuta la salute e il benessere psicologico di una persona. In passato ho pensato di rifarlo, crescendo invece ho imparato ad apprezzarmi così come sono. Da ragazzina mi prendevano in giro, mettevo il calzino nel reggiseno. Ad oggi sono felice con il mio corpo e non lo rifarei”.

Si è poi planati sull’argomento molestie. Sorge ha subito specificato che non ha mai dovuto affrontare situazioni gravissime. Ha però rimarcato che in diversi casi ha subito violenze psicologiche che non sono meno condannabili di quelle fisiche. “Più volte uomini con cui sono stata mi hanno preso i polsi o le spalle, c’è chi ha forzato dei baci. Queste sono violazioni della tua libertà e della tua persona. Non è una violenza che fa del male fisico, ma è una violenza psicologica che fa tanto male lo stesso”, ha evidenziato l’infleuncer italo-americana.

Silvia Toffanin ha poi domandato a Soleil in che rapporti è rimasta con Alex Belli e Delia Duran, con i quali è stata protagonista di un teatrino infinito nella scorsa edizione del GF Vip. “Se mi sono sentita usata da questi due artisti? L’anno scorso ti dissi di no, ripeto che non mi sento di essere stata usata fino in fondo ma l’intenzione da parte loro c’era, mi sembra ovvio. Oggi li sento? Nella vita ho appreso che non c’è necessariamente bisogno di ricominciare ad avere un rapporto con le persone. Anche no”.

Infine la domanda su Luca Onestini. L’ex tronista la scelse a Uomini e Donne, la love story durò una manciata di mesi. Luca poi partecipò al GF Vip 2 e ci fu un altro teatrino. Sorge e il bolognese si lasciarono in mondo visione, con scambio triste di accuse reciproche. Di recente Onestini ha rilasciato dichiarazioni non tenere sull’ex. Soleil ha Verissimo ha replicato così:

“Questo definisce lui, da parte mia sentiranno sempre parole galanti ed educate nei loro confronti. Posso avere un parere personale soggettivo basso di una persona, ma non ho il bisogno di comunicarlo ogni volta per svilire quella persona. Se dicono qualcosa di negativo su di me, credo che definisca più la loro persona che la mia”.

“Che tristezza”, ha chiosato la Toffanin. “Sì“, la replica stringata di Sorge. Forse la conduttrice, prima di esporsi così tanto, avrebbe dovuto informarsi meglio su come sono andate le cose tra l’italo-americana e Onestini. Se lo avesse fatto, al posto di non aprire bocca dopo il “Sì” del suo ospiti, avrebbe potuto ricordare alla ragazza cosa disse in tempi non sospetti.

Soleil e Luca Onestini, cosa è accaduto e perché Sorge non ha detto tutta la verità

Soleil pare però avere la memoria corta e sembra proprio aver detto una bugia. Onestini, dopo che si lasciarono, avviò una love story con Ivana Mrazova. Per tantissimo tempo non ha mai nominato Sorge, che invece ha continuato ad attaccarlo. Lo scorso anno così si pronunciò sul bolognese:

“Onestamente posso definirlo appena un conoscente. Sono sincera ormai ho pochi ricordi, quasi non lo ricordo più. Non lo odio, mi è del tutto indifferente. Dopo la fine della nostra storia non ci siamo mai più parlati. No, non abbiamo riallacciato mai i rapporti. Però davvero non ho rancori nei suoi confronti, anche perché è passato così tanto tempo. E quello che c’è stato non mi influenzerà nei giudizi con Gianmarco a La Pupa e il Secchione Show“.

Su Twitter, inoltre, apostrofò l’ex con un tutt’altro che galante “sfig**to”. “Io lasciai uno sfi**to dopo 4 mesi con lettera…”, tuonò sui social. Insomma, vedere ora Soleil fare la ragazza con il sorriso che ha sempre una parola garbata per tutti, pure per gli ex – come lei stessa direbbe -, anche no!