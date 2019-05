Verissimo smentisce il fidanzato di Pamela Prati: comunicato ufficiale

Marco Caltagirone, Verissimo smentisce parte delle dichiarazioni che il fidanzato di Pamela Prati ha fatto a Live – Non è la d’Urso: “Non esiste alcun vincolo”. Il comunicato ufficiale

Ieri a Live – Non è la d’Urso ecco la chiamata tanto attesa, quella di Marco Caltagirone, il chiacchieratissimo e inafferrabile fidanzato di Pamela Prati. L’uomo non si è palesato fisicamente in studio, preferendo concedere una diretta telefonica. L’imprenditore ha spiegato di essere una persona molto riservata. Inoltre ha detto che avendo concesso l’esclusiva a Verissimo non può mostrarsi in altre trasmissioni. Tuttavia, poche ore fa, la trasmissione guidata da Silvia Toffanin ha scritto un comunicato via social di fatto smentendo in parte quanto dichiarato da Caltagirone. Sulla pagina Instagram del talk si legge infatti che Marco non ha alcun vincolo che non gli permetta di mostrarsi sul piccolo schermo anche in altri show.

Verissimo smentisce il contratto in esclusiva con Marco Caltagirone: “Non vediamo l’ora di conoscerlo”

“Come già detto durante l’intervista con Pamela Prati non esiste alcun vincolo che impedisca al signor Marco Caltagirone di mostrarsi ovunque voglia con immagini o video presenti, passati e futuri“, si legge sugli account social ufficiali di Verissimo. “Anche noi non vediamo l’ora di conoscerlo!”, si augura infine la trasmissione. L’intervento del talk condotto da Silvia Toffanin giunge dopo le parole pronunciate ieri da Caltagirone in diretta telefonica. “Non mi va di apparire”, ha detto a Live-Non è la d’Urso, “Non posso farmi vedere da nessuna parte, ho un contratto da rispettare. Non mi va di apparire e in questo momento non posso apparire”. Il contratto a cui si è fatto riferimento è quello che Caltagirone dice di avere con Verissimo, che tuttavia, come poc’anzi scritto, pare non comprendere l’esclusiva di apparire in altri programmi.

Marco Caltagirone: “Il matrimonio ci sarà”

Nel frattempo il matrimonio resta calendarizzato per il prossimo 8 maggio. “Il matrimonio ci sarà. Non l’ho sposata privatamente perché Pamela fa parte di questo mondo e vuole condividere la sua gioia”, ha dichiarato Marco sempre a Live – Non è la d’Urso. L’imprenditore ha aggiunto di essere molto abbattuto per quello che sta accadendo. In particolare ha sottolineato di essere amareggiato poiché Pamela Prati ha dovuto subire in questi giorni attacchi e pressioni mediatiche molto forti che l’hanno provata.